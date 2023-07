Nowe modele Skody, Tesla obniża ceny, nowe elektryczne Audi - Moto Flesz odc. 101

W tym odcinku:

• Skoda modernizuje gamę swoich pojazdów. Jeszcze w tym roku pokazane zostaną nowe flagowce, czyli Superb oraz Kodiaq.

• Tesla nie daje odpocząć konkurencji. Po dużych obniżkach cen wybranych modeli, SUV Y produkowany pod Berlinem znalazł się na czele tabeli sprzedaży w pierwszej połowie bieżącego roku. A to nie koniec nowości Tesli, albowiem amerykański koncern myśli o modelu kosztującym około 24 tysięcy dolarów.

• Audi pokazało model Q6 e-tron Prototype, zbudowany na nowej platformie PPE, dedykowanej elektrykom segmentu premium. Akumulator o pojemności 100 kWh powinien zapewnić zasięgi rzędu 600 km.

• Na Pustyni Błędowskiej miała miejsce premiera Porsche 911 Dakar RED58 Special. Egzemplarz ten to swego rodzaju upamiętnienie załogi Sobiesław Zasada/Marek Wachowski, która w 1968 roku ukończyła morderczy Rajd Londyn-Sydnej na czwartym miejscu, wygrywając ostatni australijski etap.

• Volkswagen Grand California jest produkowany wyłącznie we Wrześni, ale uwielbiany na całym świecie. Kampervan z podpoznańskiego zakładu eksportowany jest nawet do Nowej Zelandii, a także Peru i Panamy.

• Będziemy jeździć szybciej po autostradach, ale nie w Polsce, tylko w Czechach i we Włoszech. Tamtejsze rządy pracują nad zwiększeniem do 150 km/h limitem prędkości na wybranych autostradach.