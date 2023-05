Darmowe autostrady i zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. Moto Flesz odc. 91

• Rząd pracuje nad zlikwidowaniem opłat za przejazdy samochodami osobowymi i motocyklami po państwowych autostradach. Być może darmowe drogi zarządzane przez GDDKiA będziemy mieć już od 1 lipca 2023 roku. Fragmenty autostrad A1, A2 oraz A4, będące w zarządzie prywatnych firm mają być darmowe w ciągu roku. W tym celu renegocjowane będą umowy koncesyjne.

• W tym samym pakiecie zmian dla kierowców zaplanowano zakaz wyprzedzania się ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych. Taki przepis ma zwiększyć płynność ruchu. Na drogach dwujezdniowych, o trzech pasach ruchu w jednym kierunku, ciężarówki będą mogły zajmować dwa skrajne prawe pasy.

• Na przekór rynkowym trendom, Ford zaprezentował elektrycznego kombivana. E-Tourneo Courier to praktyczne auto, łączące w sobie cechy modeli kombi oraz van. Na razie wiadomo jedynie, że pod maską znajdziemy elektryczny silnik o mocy 136 KM.

• W ramach poprawy wizerunku marki, Dacia wprowadza do sprzedaży Joggera, Dustera oraz Sandero w wersji Extreme. Miedziane dodatki, zielony lakier, czarne fegli oraz specjalna tapicerka MicroCloud to główne wyróżniki nowej serii.

• General Motors wraca do Europy, ale wyłącznie z elektrycznymi modelami. Jeszcze w tym roku na Starym Kontynencie, na razie w Szwecji, Danii i Norwegii, pojawi się Cadillac Lyric. W USA kosztuje on około 60 tysięcy dolarów. Europejska cena nie jest znana.

• Fiński duet Kalle Rovanpera/Janne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) wygrał Rajd Portugalii, piątą rundę Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC). Na drugim miejscu zawody ukończyli Dani Sordo oraz Candido Carrea (Hyundai i20N Rally1), a trzeci byli Esapekka Lappi i Janne Ferm (Hyundai i20N Rally1).