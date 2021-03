Prototyp Alfy Romeo. Efekt pasji dwóch utalentowanych Polaków

Przedstawiamy animację stworzoną przez Grzegorza Szpindę i Jakuba Kłosoka. To projekt „Koncepcja Alfa Romeo” w formie animacji produktowej.

Stworzona animacja to efekt pasji, której oddają się zarówno w pracy, jak i po godzinach.

Grzegorz na co dzień zajmuje się Animacją 3D, specjalizuje się w animacjach produktowych, Jakub zaś projektuje karoserie samochodów, prowadzi własne studio projektowe i wykonuje projekty samochodów na zamówienie.