Przed nami jechał ktoś, kto zachowywał się dziwnie. Na drodze z ograniczeniem do 70 km/h jechał jakieś 40 km/h i powoli zwalniał. Dodatkowo łapał nieco pobocze. Myślałem, że jest pijany po wigilii, więc go nie wyprzedziłem. Potem stało się to co na filmie.

czytamy w opisie nagrania