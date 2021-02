Mieli walczyć ze złodziejami samochodów, a sami stali się przestępcami

Reporter "Raportu" Leszek Dawidowicz dotarł do sensacyjnych informacji o korupcji, współpracy z przestępcami oraz składaniu fałszywych zeznań przez funkcjonariuszy jednej z największych komend w kraju. O procederze opowiedział mu informator - policjant, którego nazwiska i wizerunku ze względów bezpieczeństwa nie można ujawnić. Funkcjonariusz mówił o patologii w wydziale do spraw zwalczania przestępstw samochodowych.



