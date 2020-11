Nietypowe dotacje za zezłomowanie starego auta

Rząd Litwy oferuje dotacje na zakup rocznych biletów komunikacji miejskiej, elektrycznych skuterów i rowerów, w zamian za zezłomowanie starego samochodu. Do tej pory z programu, wprowadzonego w maju, skorzystało prawie 10 tys. osób. Oddając stary pojazd można odebrać jednorazowo 300 €, ale kuszące są dopłaty do rowerów, hulajnóg i skuterów. W przypadku zakupu roweru elektrycznego dotacja sięga 700 €, a motorowerów lub motocykli elektrycznych do 1000 €. Na projekt rząd litewski przeznaczył już 8 milionów €.



Źródło: Polsat