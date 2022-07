Zakłady Volkswagen Poznań wstrzymały produkcję

Rzeczniczka prasowa Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Patrycja Kasprzyk podkreśliła, że "sezon wakacyjny to tradycyjnie już w fabrykach motoryzacyjnych okres czasowego wstrzymania produkcji samochodów, a jednocześnie koniecznych remontów i prac konserwacyjnych". "To także dobry moment na wdrożenie nowych technologii. Podobnie jest we wszystkich zakładach Volkswagen Poznań, w których produkcja zostanie zatrzymana na okres od 2 do 4 tygodni, a w tym czasie przeprowadzone zostaną niezbędne prace konserwacyjne i wdrożeniowe" - wyjaśniła.

Zakłady Volkswagen Poznań stanęły na trzy tygodnie

Kasprzyk podała, że w głównych zakładach Volkswagen Poznań przerwa urlopowa potrwa 3 tygodnie - od 25 lipca do 12 sierpnia.

"Nie oznacza to jednak, że na wakacje wyjedzie cała załoga. Na czas przerwy w produkcji zaplanowano bowiem wdrożenie i przygotowanie zakładu pod przyszłą produkcję Volkswagena Caddy z napędem hybrydowym. Przygotowania obejmą wszystkie obszary produkcyjne, począwszy od spawalni w zakładzie w Swarzędzu, kończąc na obszarze montażu zakładu w Antoninku. W czasie urlopowym nastąpi również zmiana operatora logistycznego na obszarze montażu w zakładzie w Antoninku" - przekazała rzeczniczka.

Stoi produkcja Caddy, Craftera i MAN-a TGE

W Zakładzie Volkswagen Poznań nr 2 we Wrześni, w którym produkowany jest Volkswagen Crafter oraz bliźniaczy MAN TGE, przerwa wakacyjna rozpoczęła się 25 lipca i potrwa 2 tygodnie, do 5 sierpnia. W tym czasie - jak zaznaczyła Kasprzyk - na terenie tej fabryki, w dziale Budowy Karoserii i w Lakierni, odbędą się przebudowy związane z wdrożeniem projektu UNECE. W dziale montażu natomiast, uruchomiony zostanie system kontroli produkcji z wykorzystaniem kamer wysokiej częstotliwości. Posłuży on do monitorowania jakości produkowanych pojazdów.

"Odlewnia Volkswagen Poznań zlokalizowana w poznańskiej dzielnicy Wilda przerwę urlopową zaplanowała w dniach od 25 lipca do 20 sierpnia. W tym czasie na terenie wildeckiego zakładu przeprowadzone zostaną niezbędne prace infrastrukturalne" - dodała Kasprzyk i wskazała, że w tym czasie rozpocznie się przebudowa dachu na hali nr. 1, w której znajduje się odlewnia grawitacyjna oraz wykonany zostanie remont nawierzchni drogi biegnącej wzdłuż hali nr. 2, czyli odlewni ciśnieniowej.

