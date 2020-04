Volkswagen e-Home. Nowy sposób sprzedaży aut

​Wybór wymarzonego samochodu nie od dziś jest możliwy za pośrednictwem wielu stron internetowych - jest to związane z trendami, które wskazują na coraz większą chęć dokonywania zakupów online.

Volkswagen już od sierpnia 2017 roku oferuje możliwość zapoznania się z ofertą aut dostępnych w magazynach dealerskich za pośrednictwem strony internetowej https://od-reki.volkswagen.pl/. Marka wprowadza teraz nowatorski projekt Volkswagen e-Home, który jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, chcących uzyskać spersonalizowaną, omówioną z ekspertem ofertę dotyczącą wybranego samochodu.

- Projekt Volkswagen e-Home to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy oczekują możliwości zapoznania się z kompletem informacji dotyczących auta online, przed ewentualną wizytą w salonie dealerskim. Wnosimy obsługę klientów przez Internet na nowy poziom, chcąc zaoferować im najwyższy poziom komfortu, jak i bezpieczeństwa, co ma szczególne znaczenie w świetle aktualnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Jest to możliwe m.in. dzięki skorzystaniu z know-how ekspertów z Volkswagen Home, warszawskiego concept store’u marki oferującego topową jakość obsługi klientów - zaznacza Wojciech Usak, dyrektor marketingu marki Volkswagen w Polsce.

Jak działa Volkswagen e-Home? Po otwarciu strony internetowej można zapoznać się z listą samochodów dostępnych w poszczególnych salonach dealerskich Volkswagena w Polsce. Wyszukiwarka łatwo pozwala znaleźć auto, które odpowiada potrzebom klienta. Po znalezieniu najlepiej dopasowanego samochodu i kliknięciu na odpowiedni przycisk, następuje natychmiastowe połączenie w formie wideokonferencji z ekspertem Volkswagen e-Home - w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych, klasycznych rozwiązań z zakresu obsługi klientów online, nie jest więc konieczne pozostawienie swoich danych kontaktowych i oczekiwanie na kontakt ze strony przedstawiciela salonu.

Zespół ekspertów to wyszkoleni specjaliści, którzy mogą nie tylko odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące samochodu. Ich wsparcie przy zakupie auta polega także m.in. na opracowaniu spersonalizowanej oferty czy symulacji finansowej i pomocy w kontakcie z dealerem, aż od momentu odbioru auta. Klient zyskuje więc własnego asystenta, prowadzącego go przez proces wyboru i zakupu wymarzonego auta - de facto cały proces obsługi klienta w salonie dealerskim został tym samym przeniesiony do Volkswagen e-Home, gwarantując pełne bezpieczeństwo i komfort. Co ważne, rozwiązanie oparte jest na sprawdzonej technologii wideo, która umożliwia m.in. bezpieczne przesyłanie dokumentów. Volkswagen e-Home może także pośredniczyć w umówieniu jazdy próbnej na terenie Warszawy (z usługą door to door) wybranym modelem samochodu, przy zachowaniu wszelkich standardów bezpieczeństwa i odpowiedniej dezynfekcji pojazdu.

Eksperci Volkswagen e-Home są do dyspozycji w godzinach 10:00-20:00 i dysponują odpowiednią wiedzą, aby kompleksowo wesprzeć klientów podczas zakupu auta. Naszą intencją jest znalezienie wymarzonego samochodu i opracowanie optymalnej oferty dla każdej osoby, która zdecyduje się na kontakt z nami poprzez wideokonferencję - mówi Mateusz Delikat, ekspert Volkswagen e-Home.

W świetle epidemii koronawirusa projekt Volkswagen e-Home odzwierciedla starania marki, które mają na celu wsparcie zarówno klientów, jak i sieci dealerskiej Volkswagena. Salony samochodowe oraz serwisy marki są otwarte, niemniej w części z nich ograniczono np. godziny pracy. Szczegółowych informacji na temat godzin otwarcia czy działań prewencyjnych podejmowanych przez poszczególne stacje udzielają salony i serwisy Volkswagena.

