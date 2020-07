​Toyota trzykrotnym liderem globalnego rynku samochodów. Corolla i RAV4 na szczycie

Portal analityczny focus2move.com podał wyniki sprzedaży z globalnego rynku motoryzacyjnego. Najlepiej z kryzysem wywołanym COVID-19 poradziła sobie Toyota, która nie tylko zajmuje pierwsze miejsce w rankingu marek i najpopularniejszych modeli - jak w latach ubiegłych - ale wróciła także na pierwsze miejsce w zestawieniu producentów. Ulubionym samochodem kierowców na świecie jest już tradycyjnie Corolla, ale niespodzianka kryje się na kolejnych miejscach podium. Na drugie miejsce awansowała Toyota RAV4, wyprzedzając Forda F-Series.

Corolla i RAV4 - te auta świat kupuje najchętniej

Toyota Corolla to od wielu lat lider światowego rynku motoryzacyjnego. W 2020 roku kompaktowa Toyota nie odpuszcza i nadal zajmuje niezagrożone pierwsze miejsce pomimo pandemii. Od stycznia do maja jej sprzedaż wyniosła 413 820 egzemplarzy, tylko o 14,5% mniej rok do roku. W ten sposób całkowita liczba egzemplarzy tego najpopularniejszego samochodu w historii motoryzacji wzrosła do 48 milionów aut.

Tuż za Corollą znalazła się Toyota RAV4, która obroniła swoją pozycję najpopularniejszego SUV-a na świecie z wynikiem 341 590 samochodów. To jedynie o 4,6% słabszy rezultat niż w pierwszych 5 miesiącach roku 2019. Podium zamyka Ford F-series po sprzedaniu 340 248 egzemplarzy (-20,1%).

Na czwartym miejscu znalazł się Ram pick-up, który awansował aż o 5 pozycji dzięki dotarciu do 233 117 nabywców (-13,4%). W pierwszej piątce pojawiła się także Toyota Camry po awansie o 3 pozycje i sprzedaniu od początku roku 232 831 aut (-20,1%).

Pierwsza dziesiątka obejmuje ponadto Chevroleta Silverado (231 287 aut, -1,5%), Hondę CR-V z wynikiem słabszym od Silverado o niecałe 500 samochodów, Hondę Civic (222 907 aut, -33,8%), Volkswagena Tiguan (193 264 aut, -35,8%) i Volkswagena Golfa (178 040 aut, -39,7%).

Toyota Group powraca na pierwsze miejsce

Światowe dane sprzedaży z pierwszych 5 miesięcy 2020 roku wskazują na nowego lidera producentów samochodów. Dzięki zręcznemu nawigowaniu podczas kryzysu Toyota Group wskoczyła na pierwsze miejsce i zwiększyła swój udział w rynku do 12,8%. Volkswagen Group spadł tym samym na drugą pozycję - niemiecki koncern poniósł duże straty spowodowane pandemią. Jego globalna sprzedaż spadła o 30,5%, a udział w rynku wyniósł po 5 miesiącach 10,9%. Koncern Hyundai-Kia znalazł się na 4. miejscu z 8,3-procentowym udziałem, a tuż za nim General Motors, który stracił 28,1% rok do roku.

Ranking marek - Toyota i Kia odporne na kryzys

Marka Toyota zwiększyła w 2020 roku swoją przewagę nad Volkswagenem, sprzedając od początku roku 586 357 aut i osiągając 11% udziału w rynku. Toyota oraz Kia to dwie marki ze światowego Top 10, które najmniej ucierpiały na kryzysie spowodowanym przez pandemię koronawirusa. Sprzedaż japońskiej marki zmniejszyła się o 19,4% rok do roku.

Toyota zajmuje pierwsze miejsce w rankingu marek od 2010 roku. To efekt udanej strategii oferowania pod jedną marką najsilniejszej i najbardziej zróżnicowanej gamy modelowej na świecie. Odkąd japoński koncern zrezygnował z amerykańskiej marki Scion, w jego portfolio obok Toyoty znajdują się jeszcze tylko dwie marki - luksusowy Lexus i oferujące małe samochody Daihatsu.

Drugie miejsce nadal zajmuje Volkswagen - niemiecka marka sporo straciła ze względu na ogromne uzależnienie od chińskiego rynku (-27,1%), który odpowiada za ponad 40% jej globalnej sprzedaży. Na drugiej pozycji znalazła się Honda, której pomogły bardzo dobre wyniki w maju, dlatego w porównaniu do okresu od stycznia do maja 2019 roku straciła tylko 17,3%. Dla kontrastu Ford sprzedał o 36% mniej samochodów rok do roku i spadł na 4. miejsce. Dużym wygranym tego roku jest także Tesla, która pomimo lockdownu i kryzysu zwiększyła sprzedaż aż o 10,3%, awansując o 16 pozycji. Od stycznia do maja Tesla sprzedała 134 725 aut i zajęła 41. miejsce.