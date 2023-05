Toyota będzie miała hybrydy o elektrycznym zasięgu do 200 km

Spis treści: 01 To będzie czwarta generacja napędu plug-in hybrid Toyoty

02 Nowość. Baterie ze stałym elektrolitem

03 Dwa modele z napędem hybrydowym plug-in

Chociaż Toyotę kojarzymy głównie z samochodów z klasycznym napędem hybrydowy, to w ostatnich latach koncern mocno rozwinął napędy typu plug-in, czyli z możliwością ładowania. Ale to nie koniec, Japończycy ogłosili, że powstaje nowa generacja hybryd plug-in, z zasięgiem nawet 200 km.

Idea jest taka, by tego typu napęd łączył zalety napędu elektrycznego i spalinowego - umożliwiał miejską jazdę w trybie lokalnie bezemisyjnym, ale jednocześnie eliminował problem ograniczonego zasięgu samochodów bateryjnych. Niestety, na razie Japończycy nie ujawnili ani daty premiery, ani danych technicznych nowego napędu Wiadomo jedynie, że znajdzie on zastosowanie w szeregu modeli.

To będzie czwarta generacja napędu plug-in hybrid Toyoty

Od premiery Priusa w 1997 roku Toyota opracowała pięć generacji technologii hybrydowej i trzy generacje napędów plug-in hybrid. W tym czasie sprzedała łącznie 22,5 miliona zelektryfikowanych samochodów. Średni koszt produkcji napędów hybrydowych spadł do jednej szóstej poziomu kosztów produkcji układu hybrydowego pierwszej generacji.

Największym problemem zelektryfikowanych napędów jest ograniczona pojemność baterii. W 2022 roku Toyota rozpoczęła nowy cykl inwestycji w zelektryfikowane samochody o wartości 8 bilionów jenów (około 60 miliardów euro). Środki zostaną wykorzystane do 2030 roku, zarówno na badania i rozwój oraz opracowanie nowych modeli, jak i na produkcję. Jedna czwarta (około 15 mld euro) została przeznaczona na rozwój baterii trakcyjnych do samochodów i zwiększenie możliwości ich produkcji do pojemności odpowiadających 200 gigawatogodzinom rocznie.

Nowość. Baterie ze stałym elektrolitem

Toyota intensywnie pracuje nad bateriami ze stałym elektrolitem, które już za kilka lat trafią na rynek w samochodach hybrydowych, a w następnej kolejności w autach elektrycznych. Jednocześnie Toyota inwestuje w rozwój baterii bipolarnych, testuje system wymiennych baterii do samochodów użytkowych oraz poszukuje innych nowatorskich technologii magazynów energii.

Pierwsze inwestycje o wartości 5,6 miliarda dolarów zostały już rozpoczęte - w Japonii i Stanach Zjednoczonych do 2026 roku powstaną nowe zakłady i linie produkcyjne, dzięki którym Toyota będzie w stanie produkować w tych krajach łącznie ekwiwalent 40 GWh baterii na rok.

Dwa modele z napędem hybrydowym plug-in

W ofercie Toyoty znajdują się obecnie dwa modele z napędem hybrydowym ładowanym z gniazdka - RAV4 Plug-in Hybrid oraz nowy Prius piątej generacji.

Pierwszy model Priusa Plug-in Hybrid zadebiutował w 2012 roku jako rozwinięcie koncepcji Priusa trzeciej generacji. Auto z napędem hybrydowym 1.8 o łącznej mocy 134 KM otrzymało baterię litowo-jonową o pojemności 4,4 kWh, która umożliwiała przejechanie około 20 km na jednym ładowaniu. Do uzupełnienia energii ze zwykłego gniazdka wystarczało 1,5 godziny.

W 2016 roku zastąpił go nowy model oparty na Priusie czwartej generacji. Większa bateria litowo-jonowa o pojemności 8,8 kWh oraz bardziej wydajny napęd wydłużyły zasięg Priusa Plug-in Hybrid w trybie EV maksymalnie do 50 km, a dostępna prędkość na silniku elektrycznym wzrosła do 135 km/h. Napęd o mocy 122 KM opierał się na nowo opracowanym silniku 1.8 o rekordowej 40-procentowej wydajności cieplnej.

Najnowsza generacja Priusa, która debiutowała w 2023 roku, w Europie jest dostępna wyłącznie z napędem hybrydowym plug-in. Nowy Prius jest aż o 80% mocniejszy od poprzednika - jego układ hybrydowy piątej generacji wytwarza 223 KM, dzięki czemu auto rozpędza się do 100 km/h w 6,7 s.

Średni zasięg Priusa w trybie EV na jednym ładowaniu wynosi do 86 km, a w mieście może przekroczyć 100 km. Za dodatkowe źródło energii może służyć opcjonalny panel fotowoltaiczny na dachu, który zwiększa zasięg auta w trybie EV nawet 8 km dziennie.

Najbardziej dynamiczną hybrydą plug-in w gamie Toyoty jest RAV4 Plug-in Hybrid, który zadebiutował w 2020 roku. Ten spory, rodzinny SUV o masie 1,9 tony przyspiesza do 100 km/h w 6 s. Model jest oparty na 222-konnym RAV4 piątej generacji, wyposażonym w napęd na cztery koła z układem hybrydowym 2.5 AWD-i.

Wersja ładowana z gniazdka jest mocniejsza aż o 84 KM, przy czym pełna moc 306 KM jest dostępna bez względu na poziom naładowania baterii.

RAV4 Plug-in Hybrid może na co dzień służyć jako auto elektryczne. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 18,1 KWh daje zasięg w trybie EV do 75 km wg WLTP w cyklu mieszanym, a w mieście nawet do 98 km. W trybie hybrydowym auto będzie równie oszczędne jak klasyczny RAV4 Hybrid.