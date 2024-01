Tak zmieniał się światowy bestseller. Volkswagen Golf ma już 50 lat

Spis treści: 01 To on zastąpił Garbusa. Volkswagen Golf ma już 50 lat

02 Kompaktowa ikona. Co było sukcesem Golfa?

03 Golf nadawał tempa. Zawsze był pierwszy

04 Nadchodzi modernizacja. Kiedy zobaczymy nowego Golfa?

To on zastąpił Garbusa. Volkswagen Golf ma już 50 lat

Synonim auta kompaktowego, którym każdy chciał jeździć? To oczywiście Volkswagen Golf! Niepodważalnie największy bestseller niemieckiej marki i ikona sama w sobie, której na przestrzeni ostatnich 50 lat zaufało ponad 37 mln klientów na całym świecie.

Kiedy w 1974 roku zastąpił Garbusa, to była rewolucja - kanciaste kształty, więcej przestrzeni, silnik z przodu i duża klapa bagażnika. Przez ostatnie pół wieku sporo się jednak zmieniło, bowiem na rynku zadebiutowało już 8. generacji kompaktowego bestsellera.

Volkswagen Golf ma 50 lat. Tak zmieniał się przez 8. generacji 1 / 24 Volkswagen Golf I generacji (1974-1983) Źródło: materiały prasowe Autor: Volkswagen

Kompaktowa ikona. Co było sukcesem Golfa?

Co sprawiło, że Volkswagen Golf odniósł taki sukces? Był wszechstronny, funkcjonalny i rzadko kiedy zawodził. Ponadto oferta producenta była naprawdę bogata. Klientów z czasem zaczęły przyciągać nowe, ciekawe wersje tj. sportowa GTI, oferująca masę frajdy odmiana Cabriolet czy bardzo praktyczny Variant. Z czasem pojawiły się także iście rasowe odmiany "R", które dziś konkurują z najlepszymi hot hatchami na rynku.

Golf nadawał tempa. Zawsze był pierwszy

Golf to również auto, które do segmentu kompaktowego jako pierwsze wprowadzało zaawansowane technologie. To właśnie w tym hatchbacku po raz pierwszy zadebiutował katalizator, układ ABS, poduszki powietrzne, elektronicznie systemy wspomagania, tempomat i napędy hybrydowe typu mild hybrid oraz plug-in hybrid.

Zdjęcie Volkswagen Golf VIII generacji (2019-) / Volkswagen

Nadchodzi modernizacja. Kiedy zobaczymy nowego Golfa?

Ponieważ mowa o pięknym jubileuszu, producent z Wolfsburga planuje przygotować coś specjalnego - tak przynajmniej wynika z oficjalnego komunikatu. Co to będzie? W nadchodzących tygodniach możemy się spodziewać premiery nowego, odświeżonego Golfa ósmej generacji, który zaprezentuje nowy design, nowe systemy wspomagania, nowe układu napędowe, jak również zmodyfikowany infotainment.