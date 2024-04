Spis treści: 01 Skyworth wchodzi do Polski

02 Skyworth K to elektryczny SUV. Co o nim wiemy?

03 Ile Skyworth K kosztuje w Polsce?

04 Ambitne plany marki Skyworth

Ostatnie miesiące obfitowały w premiery chińskich marek na polskim rynku. Konkurencja to bardzo zdrowa rzecz, jednak w napływie tych nowości można się pogubić. Kolejną chińską marką, która lada moment rozpocznie swoją przygodę nad Wisłą jest Skyworth - to marka należąca do koncernu Skyworth Group, która jeszcze w 2021 roku nazywała się Skywell. Pojedyncze sztuki modelu Skywell ET5 pochodzące z importu można było spotkać na polskich drogach. Teraz producent wziął się za sprzedaż na poważnie.

Skyworth wchodzi do Polski

Już w maju tego roku przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie firma Skyworth otworzy swój pierwszy punkt sprzedaży, w którym będzie także przyjmować samochody na naprawy gwarancyjne. Z czasem salony oraz punkty serwisowe otworzą się w kolejnych polskich miastach.

Zdjęcie Skyworth K to duży, elektryczny SUV. Samochody można już zamawiać. / materiały prasowe

Skyworth K to elektryczny SUV. Co o nim wiemy?

Skyworth rozpocznie swoją przygodę nad Wisłą od dużego, elektrycznego SUV-a - modelu Skyworth K. Auto mierzy 4720 mm długości, 1908 mm szerokości, 1696 mm wysokości, a rozstaw osi ma równe 2800 mm. Samochód zasila akumulator litowo-jonowy o pojemności 86 kWh, który zapewnia do 642 km zasięgu w cyklu WLTP. W warunkach miejskich realny zasięg to 490 km. Przednią oś napędza silnik elektryczny o mocy 201 KM i 320 Nm momentu obrotowego, co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w niecałe 8 sekund.

Po porównaniu danych technicznych z poprzednimi autami grupy, wiele wskazuje na to, że nowy Skyworth K to tak naprawdę odświeżony Skywell ET5. Różnic dopatrzyłem się w pasie przednim oraz z tyłu - auto ma nieco inne zderzaki oraz przeprojektowaną listwę świetlną na tylnej klapie. Co więcej, nowy model K dysponuje większym akumulatorem - ET5 dysponował baterią o pojemności 72 kWh, a do “setki" przyspieszał w 9,6 sekundy.

Zdjęcie W promocji Skyworth K kosztuje od 169 900 zł. Później jego ceny wrócą do 199 900 zł. / materiały prasowe

Ile Skyworth K kosztuje w Polsce?

Auta marki Skyworth można już zamawiać. Cennik otwiera wersja “Legend", której ceny zaczynają się na tę chwilę od 169 900 zł. Później ceny mają wrócić do poziomu 199 900 zł. Tyle dziś kosztuje odmiana “Exclusive" jednak z czasem cena wzrośnie do 229 900 zł. Producent rozpocznie sprzedaż od dużej promocji, jednak nie wiemy, jak długo ona potrwa. Auto jest dostępne w kolorze granatowym (Dark Blue), białym (Moon White), czarnym (Polar Black) oraz szarym (Starry Grey). W kabinie natomiast możemy wybrać tapicerkę białą, brązową albo szarą.

Zdjęcie Skyworth K oferuje do 642 km zasięgu w cyklu WLTP / materiały prasowe

Ambitne plany marki Skyworth

Ciekawemu sposobowi promocji towarzyszą ambitne plany. Marka Skyworth już w pierwszym roku obecności w Polsce planuje bowiem osiągnąć 5-procentowy udział w segmencie aut elektrycznych. Jednocześnie marka planuje ekspansję na 5 kolejnych sąsiednich krajów. Pod koniec roku model K doczeka się modernizacji, a w 2026 roku poznamy mniejszy model o nazwie Skyworth B.

Zdjęcie Skyworth chce osiągnąć 5-procentowy udział w segmencie. / materiały prasowe