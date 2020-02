Portfolio terenówek dla twardzieli topnieje w zastraszającym tempie, nie dziwi więc, że producenci tacy, jak chociażby UAZ notują rekordowe wyniki sprzedaży.

Zdjęcie /

Fabryka z Uljanowska poinformowała, że rok 2019 był dla niej historyczny pod względem eksportu. Producent, który ma w swojej ofercie modele tkwiące konstrukcyjnie we wczesnych latach siedemdziesiątych zanotował 29 proc. wzrost eksportu.

Reklama

Wynik 5,72 tys. sprzedanych zagranicą samochodów nie jest może imponujący, ale biorąc pod uwagę specyficzna gamę modelową można go traktować w kategoriach sukcesu. Wypada też wyjaśnić, że nie obejmuje on rynków takich, jak np. Białoruś czy Kazachstan. Do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw UAZ wyeksportował w ubiegłym roku blisko 4,5 tys. pojazdów.

Co wymowne, aż o 67 proc. wzrosła sprzedaż UAZ-ów w krajach... Unii Europejskiej. Większe zainteresowanie niż na koniec 2018 roku wykazali też klienci z Ameryki Południowej i Kuby. Firma zanotowała również blisko czterokrotny wzrost sprzedaży na Bliskim Wschodzie. Lokalni klienci decydowali się niemal wyłącznie na najnowsze pojazdy z gamy modelowej: Patriot, Pickup i Profi.

UAZ chwali się, że w ubiegłym roku rozszerzył swoje rynki eksportowe o nowe kraje, jak chociażby Estonię, Irak, Macedonię, Rumunię, Serbię i Polskę.