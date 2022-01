Motorynek Renault Megane E-Tech z polskimi cenami

Informację tę podał prezes firmy, Luca de Meo. Tym samym Renault dołącza do takich marek, Peugeot, Fiat, Opel czy Ford (ale tylko w Europie), które na skutek wprowadzania nowych przepisów dotyczących emisji spalin, również zamierzają produkować wyłącznie samochody na prąd.

Dodajmy, że również prezes Renault, mówiąc o produkowaniu wyłącznie aut elektrycznych, miał na myśli rynku europejskie. Luca de Meo jest jednak w komfortowej sytuacji, do Renault należy przecież Dacia, której sprzedaż w zeszłym roku wystrzeliła. I Dacia ma zostać poddana elektryfikacji najpóźniej, jak się da. Ma to być swego rodzaju zabezpieczenie, na wypadek, gdyby w procesie elektryfikacji coś nie wyszło.



A przecież rzeczy, które mogą nie wyjść, jest wiele. Może brakować ładowarek, może brakować prądu, ceny energii elektrycznej, na skutek znacznie większego zapotrzebowania czy przejścia na źródła odnawialne mogą drastycznie wzrosnąć... Z tym ostatnim zresztą, mamy już do czynienia.

Przypomnijmy, że Unia Europejska przepisami zmusza producentów do zakończenia produkcji samochodów spalinowych. W 2025 roku ma wejść w życie norma emisji spalin Euro 7. Trwają jeszcze dyskusje o jej ostatecznym kształcie, ale pewne jest, że raczej żaden silnik spalinowy nie będzie w stanie jej spełnić. A to oznacza, albo rezygnację z produkcji, albo kary, które zostaną wliczone w cenę samochodu.



Ponadto od 2035 roku Unia chce, by w Europie sprzedawane były wyłącznie samochody lokalnie bezemisyjnie. To dość spora rewolucja, bo w 2021 roku w krajach Unii Europejskiej sprzedaż samochodów bateryjnych wynosiła około 11 procent rynku, przy czym w Polsce było to... 2 proc. W rok z polskich salonów wyjechało mniej niż 10 tys. aut elektrycznych, a w tym samym czasie zarejestrowano ponad 510 tysięcy samochodów z silnikami spalinowymi.

A do tego trzeba przecież dodać 900 tysięcy używanych aut, które przywieziono do naszego kraju.



