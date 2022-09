Rekordowy wynik polskiej fabryki. Co 3. Polak mógłby jeździć autem z Tych

Bijemy kolejne rekordy i to naszym ulubionym Fiatem 500, bo to właśnie przy produkcji tego modelu na liczniku naszej fabryki wybiła imponująca liczba 12,5 miliona. Fiat 500 to od lat ulubieniec Europejczyków w segmencie małych aut miejskich. Cieszy nas, że również w Polsce nasza pięćsetka dominuje w rankingach sprzedaży w swoim segmencie

podsumował uroczystość Tomasz Gębka, dyrektor fabryki samochodów Stellantis w Tychach