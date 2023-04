Poznaliśmy najlepszy samochód świata. To elektryczny model z Azji

Zdjęcie Hyundai Ioniq 6 - Światowy Samochód Roku 2023 / Hyundai / materiały prasowe

To już 19. edycja konkursu na Światowy Samochód Roku - World Car Awards (znany również jako World Car of the Year). Impreza oganizowana jest przez jury składające się z dziennikarzy motoryzacyjnych z różnych zakątków globu od 2004 roku. Aktualnie grono decydentów składa się ze 100 dziennikarzy motoryzacyjnych z 34 państw świata. Jedynym Polakiem w jury jest Maciej "Pertyn" Pertyński.

Poznaliśmy "najlepsze samochody świata". Historyczny wynik Hyundaia

O historycznym wyniku mówić mogą przedstawiciele koreańskiej marki Hyundai. Elektryczny Ioniq 6 zdobył nie tylko nagrodę główną i tytuł Światowego Samochodu Roku 2023, ale otrzymał też nagrody w kategoriach:



Reklama

Światowy Samochodowy Design Roku 2023 (World Car Design of the Year),

Światowy Samochód Elektryczny Roku 2023 (World Electric Vehicle of the Year).

Zdjęcie Światowy Samochód Sportowy Roku 2023 (World Performance Car) / Informacja prasowa

Jakby tego było mało - Kia EV6 GT okrzyknięta została przez dziennikarzy motoryzacyjnych Światowym Samochodem Sportowym 2023 (World Performance Car), a osobowością roku branży motoryzacyjnej wybrano SangYup Lee - wiceprezesa i szefa stylistów Hyundaia.



Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Światowym Samochodem Roku został Hyundai Ioniq 5.

Jak powiedział Interii Maciej Pertyński - polski członek jury World Car Awards - drugi hat-trick Hyundaia z rzędu dowodzi tylko jednego: koreański koncern, a właściwie cała grupa (w tym marka Kia) jest dziś jednym z najważniejszych graczy na światowym rynku motoryzacyjnym.

W dodatku, co wydawało się niemożliwe, pozycję tę utrzymuje w każdej dziedzinie motoryzacyjnej, niezależnie od rodzaju napędu. Ich najnowsze dziecko, tak obsypane nagrodami, to naprawdę znakomite auto o imponujących własnościach jezdnych, przestronności i komforcie. stwierdził w rozmowie z Interią Maciej Pertyński - polski juror WCA

World Car of the Year 2023 - zwycięzcy poszczególnych kategorii

Koreańczycy musieli uznać wyższość konkurencji jedynie w dwóch kategoriach. Po jednej nagrodzie trafiło na Europy i USA.



Zdjęcie Światowy Samochód Miejski Roku 2023 (World Urban Car) / Informacja prasowa

Miejskim Światowym Samochodem 2023 (World Urban Car) wybrano Citroena C3. Fenomenalnym wynikiem może się też pochwalić - debiutująca w konkursie - amerykańska marka Lucid, której pojazd - Lucid Air - zdobył tytuł najbardziej luksusowego samochodu 2023 roku (World Luxury Car).

Warto jednak zwrócić uwagę na iście imponujący wyczyn zupełnie nieznanej przecież jeszcze pół roku temu marki - Lucid. W trzech kategoriach znalazła się "na pudle”, w jednej – Luksusowy Samochód Roku - odniosła spektakularne zwycięstwo. W dodatku w tej, w której miała najstraszliwszego przeciwnika - BMW i7. Ale tak jak BMW i7 uważam za auto genialne, to Lucid bije je na głowę. Włącznie z jakością… - dodaje w rozmowie z Interią Maciej Pertyński

Zdjęcie Światowy Samochód Luksusowy Roku 2023 (World Luxury Car) / Informacja prasowa

***