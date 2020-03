Polskie zakłady Volkswagena działają. Ale jak długo?

W poniedziałek koncern Fiat Chrysler Automobiles podjął decyzję o zawieszeniu produkcji w większości europejskich zakładów, w tym w Tychach. A jak postępuje inny duży producent samochodów Polsce, czyli Volkswagen?

Zdjęcie Czy Volkswagen Poznań wstrzyma produkcję? / Producenci Zakład Fiata w Tychach wstrzymuje produkcję

Spółka Volkswagen Poznań prowadzi trzy zakłady produkcyjne - w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni. Obecnie działają one bez zakłóceń. W związki z zagrożeniem epidemią koronawirusa spółka upubliczniła specjalne oświadczenie, które publikujemy w całości poniżej:



"Na bieżąco podejmujemy wszelkie niezbędne kroki by przeciwdziałać zagrożeniom. Ściśle stosujemy się do rozporządzeń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Zapewniamy, że miejsca pracy są czyste i higieniczne. Zamontowaliśmy dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Także narzędzia pracy będą dezynfekowane. Zwiększyliśmy liczbę personelu odpowiedzialnego za czystość na terenie zakładów. Zamknęliśmy kantyny, siłownię i centrum fitness. W pełnej gotowości, jest czynna przez całą dobę, wewnątrzzakładowa przychodnia. Do absolutnego minimum zredukowaliśmy obecność osób trzecich i firm zewnętrznych na terenie zakładów. Aby ograniczyć ilość personelu i ruch w zakładach wprowadziliśmy także pracę zdalną. Nie ma wyjazdów służbowych. Dla logistyków i kierowców uruchomiliśmy procedury bezpieczeństwa. Jeśli konieczne przeprowadzimy dezynfekcję obszarów.

Na bieżąco monitorujemy sytuację. Od czwartku działania podjął centralny sztab kryzysowy, a także w każdym z zakładów zespoły operacyjne, koordynujące działania.

Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetem. U żadnego z pracowników Volkswagen Poznań nie stwierdzono do tej pory zakażenia wirusem.

Sytuacja wymaga podjęcia konkretnych i odpowiedzialnych działań, dlatego podjęliśmy decyzję, aby osoby, dla których wirus jest szczególnie niebezpieczny, pracownicy w trakcie leczenia onkologicznego lub przyjmowania leków immunosupresyjnych, pozostały w domach z zachowaniem prawa do 100% wynagrodzenia. Także osoby z infekcjami, powinny obowiązkowo pozostać w domu. W kolejnych dniach na terenie wszystkich zakładów uruchomione zostaną stanowiska gdzie przeprowadzany będzie kontrolny pomiar temperatury ciała, tak dla wjeżdżających jak i dla ruchu pieszego.

Nasze zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego stosujemy się i będziemy stosować do wszystkich zaleceń i wytycznych organów sanitarnych i państwowych. "

Volkswagen zapewnia, że w tej chwili nie ma ryzyka utraty ciągłość produkcji w żadnych z polskich zakładów. Dostawy odbywają się zasadniczo zgodnie z harmonogramem. Producent zastrzega jednak, że sytuacja zmienia się dynamicznie.

Volkswagen Poznań to największy pracodawca w Wielkopolsce. Firma zatrudnia około 11 tysięcy osób.