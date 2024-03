Nowa chińska marka w Polce. Prawie jak Lamborghini

Jak informuje Instytut SAMAR, jedna z największych polskich grup dealerskich - PTH - skupiająca m.in. dealerów takich marek, jak Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Hyundai, Jeep czy Peugeot planuje rozszerzyć swoją ofertę o nową markę. Chodzi o chińskiego Forthinga należącego do koncernu Dongfeng Liuzhou Motor Co. Ltd. Nowy gracz na polskim rynku zadebiutować ma oficjalnie w czasie zaplanowanego na początek kwietnia Poznań Motor Show.

Forthing debiutuje w Polsce. Wróci moda na rodzinne minivany?

Grupa PTH może się już pochwalić dużym doświadczeniem z chińskimi producentami. Obecnie w polskich salonach PTH kupić można chińskie auta marek BAIC i Skywell. Mimo tego przedstawiciele PTH nie boją się zjawiska kanibalizacji pomiędzy chińskimi pojazdami i mają na Forthinga własny plan.

Zaproponujemy teraz samochody z segmentu MPV i mamy nadzieję na wylansowanie, a może raczej na przywrócenie mody na prawdziwie rodzinne auta. To ciekawa nisza na krajowym rynku, bo większość producentów, kiedyś tak popularnego segmentu, zrezygnowała z produkcji tego typu aut. zaznacza w rozmowie z Samarem Jerzy Prządka odpowiedzialny w Grupie PTH za rozwój chińskich marek

Chińskie lamborghini debiutuje w Polsce. Ma sprzedawać rodzinne minivany

Korzenie Dongfeng Liuzhou Motor Co. Ltd. sięgają 1954 roku. Pierwsze auta firmy wyjechały na chińskie drogi w 1969 roku - koncern może się więc pochwalić wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budowy samochodów. Obecnie w rękach Dongfeng Liuzhou Motor Co. Ltd. znajdują się dwie marki:

użytkową Dongfeng Chenglong ,

, Forthing oferująca samochody osobowe.

Deklaracje dotyczące "przywrócenia w Polsce mody na rodzinne MPV" zdradzają, że pierwszym modelem Forthinga oferowanym w naszym kraju będzie duży minivan znany jako Dongfeng M4 Yaht lub Forting DF U-tour.



Zdjęcie Dongfeng M4 Yaht czyli Forting DF U-tour / Informacja prasowa

Rodzinne auto oferowane jest w wersjach 5, 6 (2+2+2) lub 7-osobowej (2+2+3) i - przynajmniej pod względem wyposażenia - przypomina amerykańskie modele pokroju Chryslera Pacifica. W zależności od wersji - oprócz takich zdobyczy motoryzacyjnej techniki, jak chociażby pełne oświetlenie LED - samochód pochwalić się też może np. elektrycznie podnoszoną klapą bagażnika, elektrycznie sterowanymi fotelami (również z tyłu) czy nawiewami powietrza w trzecim rzędzie siedzeń.

Zdjęcie Dongfeng M4 Yaht czyli Forting DF U-tour /Informacja prasowa



Forthing przyciąga też nabywców dobrą jakością zastosowanych w kabinie materiałów (skóra, szczotkowane aluminium, fornirowane wstawki) i takimi dodatkami, jak np. gigantycznych rozmiarów okno dachowe.

Forting DF U-tour - rodzinne "lamborghini" z silnikiem 1.5 l

Pod maską Dongfenga M4 Yaht, czyli rodzinnego minivana marki Forthing, znajdziemy benzynowy turbodoładowany 1.5 l DVVT GDI o mocy 197 KM i maksymalnym momencie obrotowym 285 Nm. Napęd przenoszony jest na koła przedniej osi za pośrednictwem siedmiostopniowej dwusprzęgłowej przekładni DCT.