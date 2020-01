Mazda świętuje swoje setne urodziny

Dzisiaj Mazda świętowała 100-lecie istnienia, organizując w swojej siedzibie głównej w Hiroszimie uroczystość inaugurującą rok wydarzeń, podczas których firma będzie przypominać o swojej przeszłości i spoglądać w przyszłość. Mając za sobą ponad pół wieku aktywności w Europie, firma planuje kontynuację obchodów jubileuszu podczas tegorocznego Salonu Samochodowego w Genewie.

Odwaga do kwestionowania powszechnych praktyk i determinacja w wytyczaniu nowych ścieżek w inżynierii oraz projektowaniu, uznanych przez innych za niewykonalne, napędza zespół Mazdy niezmiennie od 1920 roku. Podążając własną drogą, Mazda jako pierwsza azjatycka marka wygrała słynny wyścig Le Mans w 1991 roku, wprowadziła do sprzedaży silnik Wankla w Cosmo Sport 110S, opracowała kultowy, najpopularniejszy na świecie dwuosobowy roadster - Mazdę MX-5, która od dnia swojej premiery w 1989 roku sprzedana została w ponad milionie egzemplarzy oraz wprowadziła do sprzedaży pierwszy na świecie silnik benzynowy o zapłonie samoczynnym - Skyactiv-X.

Od produkcji korka do samochodów

100 lat temu Mazda zajmowała się produkcją korka w Hiroszimie. W 1921 r. przemysłowiec Jujiro Matsuda przejął zarządzanie Toyo Cork Kogyo Co., Ltd i zmienił profil działania na produkcję obrabiarek, a następnie pojazdów.

Pierwszym wyprodukowanym modelem była trójkołowa bagażówka - Mazda Go, wprowadzona do sprzedaży w 1931 r. Szybko zdobyła popularność więc podlegała stałym udoskonaleniom, na przykład w 1938 r. otrzymała innowacyjną czterobiegową skrzynię biegów, która zmniejszyła zużycie paliwa o 20%. Po II Wojnie Światowej produkcja pojazdu została wznowiona zaledwie kilka miesięcy po wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie.

Produkcja samochodów dostawczych była kontynuowana po wojnie, aż w 1960 roku zadebiutował pierwszy samochód osobowy, Mazda R360. Samochód ten był hitem w rozwijającym się japońskim segmencie kei-car, torując drogę dla udanej gamy samochodów osobowych Mazdy, którą dziś możemy podziwiać na drogach całego świata.

Osiągnięcie niemożliwego

W 1961 roku, firma podpisała umowę licencyjną z NSU, niemieckim producentem samochodów, na rozwój i wprowadzenie do produkcji nowego, kompaktowego i lekkiego silnika Wankla z wirującym tłokiem. Inżynierowie w Japonii osiągnęli wówczas to, co wielu uważało za niemożliwe.

W 1967 roku, futurystyczna jak na tamte czasy Mazda Cosmo Sport 110S została pierwszym seryjnie produkowanym modelem, wyposażonym w silnik rotorowy. Był to początek niezwykłej historii sukcesu, kiedy to marka wprowadziła na rynek wiele modeli, w tym Mazdę RX-7 i na przestrzeni lat sprzedała prawie dwa miliony pojazdów z silnikiem Wankla. Mazda udowodniła również swoją sprawność technologiczną na torze, zostając pierwszym azjatyckim producentem, który wygrał wyczerpujący 24-godzinny wyścig Le Mans w 1991 r. Wyczynu tego dokonała Mazda 787B - jedyny zwycięski samochód z silnikiem Wankla.

Silnik Mazdy z wirującym tłokiem stał się inspiracją dla przełomowej gamy technologii Skyactiv. Współczesne modele Mazdy wyposażone są w silniki, skrzynie biegów, platformy podwoziowe i nadwozia zoptymalizowane w imię maksymalnej wydajności, zapewniającej przyjemność prowadzenia w duchu Jinba-Ittai, czyli poczucia jedności samochodu i kierowcy.

Wyrazista tożsamość - przyjemność prowadzenia

Chociaż silnik Wankla był przykładem przywiązania Mazdy do samochodów dostarczających przyjemność z jazdy, to jednak po oficjalnej zmianie nazwy na Mazda Motor Corporation w 1984 r. firma naprawdę pokazała swoje bezwarunkową motoryzacyjną pasję. W roku 1989 wprowadziła do sprzedaży lekkiego roadstera o nazwie Mazda MX-5, a było to w czasie gdy dwuosobowe kabriolety praktycznie zniknęły z rynku. Dziś, cztery generacje później, Mazda MX-5 pozostaje najlepiej sprzedającym się roadsterem w historii, z rekordowym wynikiem miliona sprzedanych egzemplarzy odnotowanym w 2016 r.

Następne 100 lat

Obecnie Mazda posiada w swojej ofercie samochody zaprojektowane w języku stylistycznym KODO - Dusza Ruchu, które zdobywają nagrody na całym świecie, a marka nadal przełamuje konwencje wprowadzając na rynek swój pierwszy pojazd elektryczny - Mazdę MX-30.

W tym modelu przewidzianym na najbliższą przyszłość, Mazda oddaje hołd swojej przeszłości, oferując wykończenie wnętrza przyjaznym dla środowiska korkiem, nawiązującym do skromnych początków firmy jako Toyo Cork Kogyo.

"Spoglądając w przyszłość na następne 100 lat będziemy nadal stawiać sobie wyzwania, aby tworzyć wyjątkowe produkty, technologie i doświadczenia, które nasi klienci pokochają." powiedział Akira Marumoto, Prezes i CEO Mazda Motor Corporation.