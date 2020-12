Lexus zdobywa kolejną nagrodę za obsługę klienta. Statuetka również dla Toyoty

Brytyjski portal motoryzacyjny Carbuyer uznał Lexusa za markę zapewniającą najlepszą obsługę klienta. Jurorzy docenili japońskiego producenta za wsparcie w trakcie sprzedaży i w czasie użytkowania auta. W ramach Carbuyer Best Car Awards 2021 statuetkę otrzymała również siostrzana Toyota.

Zdjęcie /Fot. Lexus Kraków /

Niezawodność i wsparcie

Producent aut klasy premium z Japonii zdobył pierwsze miejsce w kategorii Best Customer Service. "Lexus jest stałym zwycięzcą w kategorii satysfakcji klientów w naszych corocznych badaniach i w tym roku nie było wyjątku. Japońska marka zdobywa wysokie noty za niezawodność, ale właściciele jej aut chwalą również dilerów za obsługę w czasie sprzedaży oraz dalszej eksploatacji" - uzasadnia swój werdykt redakcja Carbuyer.

Dla Lexusa była to kolejna wygrana w kategorii Best Customer Service plebiscytu Carbuyer Best Car Awards. W ubiegłym roku Japończycy zdobyli tę samą statuetkę. Warto dodać, że do producenta z Kraju Kwitnącej Wiśni powędrowały w tym roku też inne wyróżnienia za obsługę klienta. W samej Wielkiej Brytanii podobne nagrody Lexus otrzymał w rankingach Auto Express Driver Power oraz What Car? Servicing Satisfaction Survey. A w Polsce marka po raz kolejny zwyciężyła w Wielkim Teście Salonów organizowanym przez tygodnik Auto Świat i firmę badawczą Kantar.

Toyota Corolla z nagrodą

Carbuyer przyznał również wyróżnienie blisko związanej z Lexusem Toyocie. Model Corolla w wariancie kombi zapewnił jej zwycięstwo w kategorii aut hybrydowych. "Toyota Corolla Touring Sports korzysta z technologii hybrydowej ze znakomitego Priusa, ale jest bardziej praktyczna, lepsza w prowadzeniu i ma dużo do zaoferowania w środku. Nie jest najbardziej pojemnym kombi na rynku, ale z pewnością jest jednym z najbardziej oszczędnych i tak wszechstronnym, że zgarnia naszą nagrodę Best Hybrid Car w tym roku" - podsumowują przedstawiciele Carbuyera.