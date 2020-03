Lexus LX dla niepełnosprawnego dziecka

Lexus i Cerebral Palsy Foundation, organizacja specjalizująca się w pomocy osobom z porażeniem mózgowy, opracowały wyjątkowy pojazd. Przypominające Lexusa LX autko stworzono specjalnie z myślą o dziecku zmagającym się z chorobą.

Nietypowy samochód opracowano specjalnie dla Finley Smallwood i przekazano nowej właścicielce w marcu, który w Stanach Zjednoczonych jest Narodowym Miesiącem Świadomości o Porażeniu Mózgowym. Jednym z największych wyzwań dla dzieci, które dotknęła ta choroba jest możliwość odnalezienia się w środowisku i zabawy, jak robią to rówieśnicy. Miniaturowy Lexus LX ma to ułatwić. Niewielkie, dziecięce auto zostało specjalnie dostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Fioletowy i miniaturowy Lexus LX



Finley może mieć problemy z siedzeniem przez dłuższy czas, dlatego jedną z najważniejszych modyfikacji było zamontowanie odpowiedniego fotela. Siedzisko jest inspirowane sportowymi siedzeniami i ma lepsze podparcie boczne dzięki specjalnej wyściółce. Fotel wyposażono ponadto w regulowany zagłówek, a kierowcę pewnie przytrzymują pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Lexus należący do Finley ma także powiększone drzwi i obniżony prześwit, by łatwiej było jej zająć miejsce w środku.

Sterowany joystickiem



Osoby z porażeniem mózgowym często nie mają wystarczająco siły, by przez dłuższy czas kręcić kierownicą. Mogą mieć również problem z operowaniem pedałami. Dlatego swoją miniaturową terenówką Finley steruje za pomocą joysticka umieszczonego w podłokietniku obok fotela, co pozwala jej poruszać się swobodnie. Dziecięcego Lexusa pokryto zaś fioletowym lakierem, ulubioną barwą nowej właścicielki.

Krok w przyszłość



"Tworzymy samochody wokół sztuki i nauki o ludzkich potrzebach. W tym wypadku chcieliśmy pójść dalej i odkryć, co to może znaczyć dla dziecka z porażeniem mózgowym, które nie może się cieszyć swobodą poruszania się, jaką cieszą się inne dzieci" - mówi Cooper Ericksen, Lexus Group Vice President Product Planning & Strategy w amerykańskim oddziale koncernu Toyota. "Wszystkie modyfikacje wpływają na życie jednego wyjątkowego dziecka" - dodaje Ericksen, "ale jednocześnie otwierają drzwi do odkrywania ogromnego potencjału, jaki daje projektowanie skupione na człowieku".