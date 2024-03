Legendarny niemiecki koncern ogłosił upadłość. Co z polskim oddziałem?

Niemiecki gigant Eissmann Automotive, którego jeden z oddziałów znajduje się w Bydgoszczy, złożył wniosek upadłościowy. To kolejne już przedsiębiorstwo motoryzacyjne, które zostało dotknięte trwającym w Niemczech kryzysem branży samochodowej. Co to oznacza dla pracowników?

Zdjęcie Niemiecka firma Eissmann Automotive ogłosiła upadłość. Gigant zmagał się z kryzysem / Fot. eissmann.com /