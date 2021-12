Przypomnijmy, po sprzedażowej klapie nowej Delty z lat 2008-2014, czyli kompaktowego hatchbacka bazującego na platformie Fiata Bravo, włoski producent znalazł się w dramatycznej sytuacji. Markę próbowano ratować korzystając z partnerstwa z Chyslerem. Przez krótki czas w ofercie pojawiły się włoskie wariacje na temat Chryslera 300C i Chryslera Voyagera, czyli Lancie Thema (2011-2014) i Lancia Voyager (2016).



Niestety nowe tapicerki i bogate wyposażenie to za mało, by stworzyć z auta popularnego samochód segmentu premium. Sprzedaż obu modeli była skrajnie niska, co w konsekwencji, w 2017 roku, spowodowało wycofanie się włoskiego producenta z rynków zagranicznych i ograniczenie oferty wyłącznie do - produkowanej w Polsce - Lancii Ypsilon.



Wielki powrót Lancii

Teraz, po pięciu latach stagnacji, Włosi zdecydowali się na ostry zwrot i szykują się właśnie do modelowej ofensywy. Do 2028 roku marka chce mieć 100 punktów dealerskich w około 60 europejskich miastach. Na pierwszy ogień idą Niemcy i Francja. Lista celów obejmuje też m.in.:

Hiszpanię,



Belgię,

Austrię



kraje skandynawskie.



Co ciekawe, w przeciwieństwie do Alfy Romeo i DS, Lancia nie ma planów stania się marką globalną. Jej ekspansja poza Włochy oznacza wyłącznie powrót na rynki Starego Kontynentu. Scenariusz jest o tyle realny, że sprzedaż Lancii oprze się głównie na dużych, wielomarkowych dealerach koncernu Stellantis. Szef włoskiej marki - Luca Napolitano - dodaje, że firma zwraca się też w kierunku nowych kanałów dystrybucji, jak np. sprzedaż internetowa.



Lancia po nowemu - aż trzy nowe modele

Ofensywę modelową rozpocznie nowa Lancia Ypsilon. Zgodnie z zapowiedziami nie ma to być jednak bezpośrednia kontynuacja obecnego modelu, co sugeruje, że Włosi postawią na modne w ostatnim czasie suvy segmentu B. Podstawy do takich rozważań daje fakt, że w kategorii przedskoczka "przygotowującego dealerów do pojawienia się nowej Ypislion" występować ma nowa Alfa Romeo Tonale. Debiut Ypsilona zaplanowany jest na rok 2024. Na ten moment wiadomo jedynie, że auto - jak do tej pory - trafić ma głównie w gusta damskiej klienteli i mieć - maksymalnie - 4 metry długości. Włosi nie wypowiadają się jednak na temat miejsca produkcji. Przypomnijmy, że obecna generacja produkowana jest wyłącznie w Tychach.



Dwa lata po Ypsilon w salonach Lancii zadebiutować ma nowy crossover segmentu C. Rok 2028 przyniesie premierę trzeciej nowości - kompaktowego hatchbacka. Zgodnie z panującą modą Włosi stawiają głownie na napędy elektryczne. Dwa ostatnie modele oferowane będą wyłącznie w takiej specyfikacji. W przypadku nowego Ypsilona nabywcy będą się też mogli zdecydować na odmianę hybrydową.



