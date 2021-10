Hispano Suiza rozpoczyna współpracę z Power Electronics

Hispano Suiza zaprezentowała w 2019 roku model Carmen - elektryczny supersamochód rozwijający 1019 KM. Pojazd rozpędza się do 100 km/h w 2,6 s i może jechać nawet 290 km/h.

Auta na prąd od dawna nie mają jednak problemów z osiągami, za to mają z zasięgiem i szybkością ładowania. Problem ten rozwiązać ma (przynajmniej częściowo) współpraca z firmą Power Electronics, która ma dostarczyć szybkie ładowarki, z których mogliby korzystać właściciele hiszpańskiego supersamochodu.



Problem nie dotyczy zbyt wielu osób, ponieważ póki co powstało tylko 19 egzemplarzy Carmen oraz pięć w wersji Carmen Boulogne. To dlatego, że każdy samochód jest konstruowany indywidualnie, a zbudowanie go trwa siedem miesięcy.



Szczegóły współpracy Hispano Suiza oraz Power Electronics zostaną przedstawione na targach Intersolar Europe, które odbędą się już w dniach 6-8 października w Monachium.

