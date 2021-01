General Motors ma nowe logo. Bardziej inkluzywne i ekologiczne

General Motors jest kolejnym producentem w ostatnim czasie, który zmienił swoje logo na takie, które ma bardziej podkreślać nowe "wartości" firmy.

To pierwsza poważna zmiana logo dla General Motors od niemal 60 lat. Zamiast białych liter "GM" na niebieskim tle, są teraz niebieskie litery, na przezroczystym tle (tak to rozumiemy, ponieważ czasem tło jest białe, czasem czarne). W starym logo obie litery są podkreślone, a w nowym tylko druga. Dlaczego?

Ano dlatego, że w nowym logo zastosowano małe litery, co podkreśla (nomen omen) krótsze podkreślenie. Rezygnacja z wielkich liter ma podkreślać przystępność oraz inkluzywność koncernu General Motors (czy może teraz już "general motors"? Jest to dobre pytanie). Z kolei niebieska kolorystyka to oczywiście nawiązanie do elektrycznej motoryzacji.

Wraz z nowym logo, koncern rozpoczął kampanię wizerunkową "Everybody In", która ma dać do zrozumienia, że General Motors chce być liderem pchającym społeczeństwo na przód. Towarzyszą jej filmy oraz zdjęcia z różnymi osobami, stojącymi na płycie podłogowej auta elektrycznego. Kampanię mają wspierać influencerzy, którzy "sprzeciwiają się oczekiwaniom oraz reprezentują wszystkie ścieżki życia". Nie wiedzieliśmy, że owe ścieżki są ograniczone i do tego jest ich tylko kilka. Mamy też nadzieję, że influencerzy nie sprzeciwią się oczekiwaniom GM, pomimo konieczności sprzeciwu zapisanej w kontrakcie. Wśród nich znajdą się na przykład twórca podkastów oraz surferka, która przeżyła atak rekina.