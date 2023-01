Geely stawia na prostotę. Prezentuje nowe logo

Uproszczone logo Geely to nie nowość

Coraz prostsze logo nie jest nowością w świecie motoryzacji. Przybywa producentów, którzy decydują się na takie kroki. Przykładem może być Audi, które zaprezentowało uproszczone logo w listopadzie 2022 roku, a pierwszym modelem, na którym zagościło jest Audi Q8 e-tron. Nowe, uproszczone logo ma wprowadzić w przyszłym roku także Skoda.

Geely dostarczy platformy do Izery

Geely to chiński producent samochodów elektrycznych. Do Geely Holding Group należy blisko 20 marek motoryzacyjnych, w tym także te z Europy. Do Chińczyków należy Volvo, które w 2010 roku zostało wykupione od dotychczasowego właściciela - Forda. Grupa jest także właścicielem Lotusa i ma udziały w koncernie Daimler. Obecnie jest największą prywatną chińską grupą motoryzacyjną.

Działalność grupy Geely ma także polski akcent. W połowie listopada ogłoszono, że dostawcą platformy do Izery, czyli polskiego samochodu elektrycznego będzie właśnie Geely Holding Group. Izera ma powstawać na modularnej platformie SEA, która pozwoli na dostosowanie jej do modeli różnych wielkości. Pierwszym autem ma być SUV, a następnie dołączyć mają do niego nadwozia kombi i hatchback.

