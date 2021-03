Czy w Polsce powstanie gigafabryka Volkswagena?

​ Z sześciu fabryk, które w ciągu roku mają produkować akumulatory o łącznej pojemności 240 GWh, które niemiecki koncern chce mieć do 2030 roku, jedna może powstać w Polsce. Być może wybuduje ją któryś z dostawców - informuje w środę "Puls Biznesu".

Na skutek afery spalinowej Volkswagen zmienił kurs o 180 stopni i główny nacisk stawia na auta elektryczne

Volkswagen postanowił stać się europejską Teslą - ocenia "Puls Biznesu".

Gazeta informuje, że Herbert Diess, prezes Volkswagena zapowiedział, że w 2030 r. udział samochodów elektrycznych w sprzedaży osiągnie w Europie 60 proc., więc koncern będzie potrzebował sześciu gigafabryk produkujących w ciągu roku baterie o łącznej pojemności 240 GWh.

Dwie fabryki już są w budowie: w Szwecji we współpracy z Northvoltem (będzie gotowa w 2023 r.) i w Salzgitter w Niemczech (ruszy do 2025). Miały mieć moce produkcyjne na poziomie 14 i 16 GWh rocznie, ale jednak każda wytworzy po 40 GWh. Trzeci zakład powstanie w Europie Zachodniej: Hiszpanii, Francji lub Portugalii do 2025 r,. czwarty w Europie wschodniej: Czechach, Polsce lub na Słowacji do 2027 r, a do 2030 r. wybudowane zostaną jeszcze dwa - czytamy. Więcej o planie i zamierzeniach Volkswagena - w ramce obok.

"Prowadzimy rozmowy z partnerami, rządami i Komisją Europejską dotyczące wyboru lokalizacji" - powiedział, cytowany przez gazetę Thomas Schmall, członek zarządu VW do spraw technologii.



"Puls Biznesu" przypomina, że LG Energy Solutions (dawnej LG Chem), który ma pod Wrocławiem największa obecnie w Europie fabrykę baterii i Northvolt, który z wynajmowanej powierzchni przeniesie się do własnego zakładu w Gdańsku, są partnerami Volkswagena.