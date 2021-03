Czy to będzie nowa Toyota Aygo?

​Toyota zaprezentowała zdjęcie nowego pojazdu kryjącego się pod nazwą X Prologue. Japończycy nie zdradzili na razie żadnych innych informacji o tym projekcie, ale najprawdopodobniej jest to zapowiedź nowego Aygo.

Zdjęcie / Nowe samochody Toyota pracuje nad następcą Aygo

Toyota twierdzi, że X Prologuje to "zapowiedź nowego otwarcia marki w segmencie aut miejskich". Natomiast na początku marca Japończycy potwierdzili, że pracują nad nowym miejskim modelem, który będzie trzecim (po Yarisie i Yarisie Cross) pojazdem zbudowanym na nowej platformie GA-B.

To oznacza, że Japończycy opracują ten samochód samodzielnie, nie będzie on już jednym z "trojaczków", jak obecna generacja (do "rodziny" należą jeszcze Citroen C1 i Peugeot 108, a więc samochody marek należących dzisiaj do nowego koncernu Stellantis).



Nie wiadomo jeszcze, czy nowy model zachowa nazwę Aygo. Wiadomo jednak, że auto będzie napędzane silnikiem benzynowym.



Więcej informacji o X Prolgue Toyota zdradzi już 17 marca.

