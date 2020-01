Drzewo zmiażdży ci samochód i nie dostaniesz ani grosza

W Polsce drzewa lub ich konary spadają regularnie na samochody. Nie tylko stojące, zaparkowane, ale także te jadące. Zwalone drzewo można także napotkać na ruchliwej szosie. Być może wydaje wam się, że takie zdarzenia mają miejsce wyłącznie podczas silnych wichur, burz, nawałnic. Nic podobnego! Drzewa łamią się i przewracają także podczas bezwietrznej pogody, a wynika to z braku ich należytej pielęgnacji. Co gorsza uzyskanie odszkodowania przez właściciela zmiażdżonego samochodu graniczy zazwyczaj z cudem…

Popatrzcie na te zdarzenia. Kierująca samochodem kobieta napotyka na pozamiejskiej szosie duże drzewo zwalone na jezdnię. Dzieje się to w porze nocnej. Ta pani zdołała wyhamować i zatrzymać się przed tą nieoczekiwana przeszkodą, ale z przeciwka nadjeżdża inne auto. Kobieta próbuje ostrzec tamtego kierowcę migając kilkakrotnie światłami drogowymi, ale nie daje to rezultatu. Samochód uderza w pień drzewa:



Wideo Zderzenie z powalonym drzewem

Na szczęście nikt nie został ranny, ale przy nieco większej prędkości wiszące nad jezdnią drzewo mogło zmiażdżyć głowy kierowcy i pasażera.

Dużo szczęścia miał również ten kierowca, któremu na jadący samochód spadła z drzewa gałąź. Zwróćcie uwagę, że nie było wówczas burzy ani wichury. Ile strachu najadły się dzieci jadące w tym aucie:

Wideo Konar spadł na jadące auto

I jeszcze jeden przykład, jak bardzo potrzebne może być nam szczęście na drodze:

Wideo Kierowca cudem uniknął spadającego drzewa

Masz tylko OC? To współczuję!

Wydawać by się mogło, że w razie uszkodzenia samochodu przez przewracające się drzewo lub odłamujące się od niego gałęzie poszkodowanemu właścicielowi pojazdu należy się odszkodowanie od zarządcy drogi, a w przypadku dróg lokalnych i wewnętrznych od zarządcy terenu. To jednak tylko teoria.

Jednemu z naszych czytelników wielkie drzewo rosnące na osiedlu mieszkaniowym zmiażdżyło samochód. Kierowca zwrócił się o odszkodowanie do spółdzielni mieszkaniowej administrującej tym osiedlem. W otrzymanej odpowiedzi napisano, że "drzewo było w dobrym stanie fitosanitarnym i jego przewrócenie się zostało spowodowane siłą wyższą". W związku z tym spółdzielnia mieszkaniowa nie znalazła podstaw do wypłaty odszkodowania naszemu czytelnikowi, a jego samochód nadaje się już tylko do kasacji.



Podobny przypadek dotknął innego naszego czytelnika, na którego zaparkowany samochód spadł duży konar drzewa, powodując rozległe uszkodzenia dachu auta. Właściciel tego pojazdu wniósł do sądu powództwo o odszkodowanie przeciwko gminie, w której miało miejsce to zdarzenie. Sąd oddalił jednak powództwo uzasadniając to tym, że kierowca nie wskazał żadnego zaniechania ze strony właściciela terenu ani też nie wskazał, z którego drzewa spadła gałąź. Ponadto nie wykazał, że drzewo znajdowało się w złym stanie, było spróchniałe i dlatego odłamał się jego konar. Zdaniem sądu poszkodowany kierowca powinien był zabezpieczyć odpowiednie dowody i wykonać dokumentację fotograficzną zdarzenia. Opinia sądu jest zupełnie niezrozumiała tym bardziej, że poszkodowany właściciel pojazdu wezwał na miejsce policję, a funkcjonariusze sporządzili z tego zdarzenia notatkę służbową. To jednak dla sądu okazało się niewystarczające.

W dodatku zarzucono kierowcy, że nie zabezpieczył samochodu przed zalaniem (zdarzenie miało miejsce podczas ulewy, rozbity został przeszklony dach auta) i w ten oto sposób spowodował powiększenie strat. Szkoda, że nie obciążono go jeszcze winą za odłamanie konara drzewa... Takie prawo tylko w Polsce.

Okazuje się zatem, że kierowca, którego auto zostało uszkodzone przez przewracające się drzewo powinien nie tylko zgłosić to zdarzenie, ale również zabezpieczyć dowody w postaci odłamanych gałęzi i wykazać zły stan drzewa. Jeżeli tego nie uczyni, nie ma raczej szans na odszkodowanie.

A zatem ci kierowcy, którzy mają tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC, ale nie wykupili polisy AC, mogą pożegnać się z nadzieją na uzyskanie odszkodowania. Pół biedy, jeśli uszkodzenia auta są niewielkie. Jeżeli jednak pojazd nadaje się już tylko do kasacji, nikt nie da wam ani grosza.



Masz autocasco? To też ci niczego nie gwarantuje!

Zapewne ktoś z was pomyśli: mam AC, więc nie muszę się obawiać takiej szkody. Uważaj, żebyś się nie rozczarował. Niektóre firmy ubezpieczeniowe w polisach autocasco zamieszczają tzw. wyłączenia określające, że polisa nie obejmuje zdarzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi (burzą, huraganem itp.). W takim przypadku ubezpieczyciel nie wypłaci wam odszkodowania, bo przewrócenie drzewa lub odłamanie jego konara potraktuje jako zdarzenie spowodowane warunkami atmosferycznymi (chociaż nie zawsze mają one na to wpływ).

Są też firmy ubezpieczeniowe, które wprowadzają do polisy warunek, że szkoda tego rodzaju musi być zgłoszona np. w ciągu 48 albo nawet 24 godzin. Jeśli zgłosicie szkodę godzinę później, to z odszkodowania nici.

Jeszcze inni ubezpieczyciele do swoich polis AC wprowadzają tak kuriozalne warunki, jak np. wymóg pozostawienia auta w garażu. No rzeczywiście, spadnięcie drzewa na samochód stojący w garażu jest bardzo mało prawdopodobne. Są firmy ubezpieczeniowe, które potrafią nawet wykorzystać okoliczność, że kierowca zaparkował w miejscu płatnego postoju, ale nie uiścił opłaty za parkowanie. To znaczy, że pojazd był zaparkowany nieprawidłowo...

W polisach AC zdarzają się też zapisy, że odszkodowanie nie będzie wypłacone w razie zadziałania tzw. siły wyższej.