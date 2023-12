Zapadł wyrok w sprawie głośnego wypadku. 83-latka pójdzie do więzienia

Spis treści: 01 34-letni motocyklista prowadził grupę na wesele

Ten głośny wypadek z udziałem motocyklistów i kierującej samochodem 80-letniej kobiety miał miejsce w okolicy Lubina we wrześniu 2019 roku. Kobieta jadąca z Lubina do Wrocławia nagle zjechała na przeciwległy pas ruchu. Pech chciał, że tym pasem poruszała się duża kolumna motocyklistów jadących na wesele kolegi. Honda Civic wpadła w grupę zabijając jednego z motocyklistów i raniąc kilku kolejnych. Wreszcie zapadł wyrok w tej sprawie, ale nie jest on satysfakcjonujący dla rodziny i otoczenia zmarłego motocyklisty.

Wciąż nie wiadomo jakie były przyczyny zjechania kobiety na przeciwległy pas ruchu. Sama sprawczyni wypadku do końca nie przyznawała się do winy twierdząc, że to motocykliści wjechali w nią, a nie ona w nich. Innego zdania byli biegli sądowi, którzy ostatecznie orzekli winę 80-letniej wówczas kierującej i spowodowanie śmierci 34-letniego Krystiana S., który w ten feralny dzień prowadził grupę motocyklistów na wesele kolegi. Wypadek miał miejsce na drodze krajowej nr 36 pomiędzy Lubinem a Prochowicami, w okolicy Miłosnej. Krystian S. był lokalnym działaczem i prezesem OSP w Kłodzie, a także zapalonym motocyklistą należącym do klubu Gremium MC Radicals.

W toku postępowania sąd rozstrzygnął sprawę kierującej, 84-letniej dziś Zofii K. i uznał ją winną nieumyślnego spowodowania śmierci motocyklisty i obrażeń kolejnych 8 i skazał ją na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, a także wydał 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na dodatek ma zapłacić od 2 do 15 tysięcy zadośćuczynienia dla poszkodowanych motocyklistów w tym dla rodziny zmarłego Krystiana S. (15 tysięcy zł).

Według biegłych sądu w Legnicy, Honda Civic, którą jechała sprawczyni wypadku był w bardzo złym stanie technicznym, miał niesprawny układ kierowniczy, a zawieszenie nie tylko stukało ale powodowało znoszenie auta w lewą stronę.

Prokuratura i oskarżyciele posiłkowi domagali się dla kobiety dwóch lat więzienia, jednak ich wniosek nie został spełniony. Złożyli oni apelację do wyroku, której rozstrzygnięcie zaplanowano na 13 grudnia w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Udział w rozprawie zapowiedziało wielu członków klubu motocyklowego Gremium MC, a także rodzina, która nie zgadzała się z wyrokiem sądu. Według portalu myglogow.pl rodzina domagała się kary bezwzględnego więzienia mimo podeszłego wieku kobiety i nie czuje się usatysfakcjonowana rocznym wyrokiem w zawieszeniu. Przedstawiciele Gremium MC zapowiedzieli liczne przybycie, więc można było spodziewać się prawdziwego nalotu na wrocławski sąd.

Jak przekazał PAP wyrok w Sądzie Apelacyjnym zapadł. Sąd przychylił się do wniosku oskarżycieli posiłkowych i prokuratury, a także dał rację rodzinie i bliskim domagającym się kary bezwzględnego więzienia. 84-letnia dziś Zofia K. ponownie uznana została za winną wypadku z września 2019 roku, a za nieumyślne spowodowanie śmierci motocyklisty i uszczerbku na zdrowiu kolejnych ośmiu jadących w kolumnie za tragicznie zmarłym Krystianem S. została prawomocnie skazana na dwa lata pozbawienia wolności bez zawieszenia. Oznacza to, że starsza kobieta trafi do więzienia, tak jak chcieli tego oskarżyciele, prokuratura i bliscy.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił ten wyrok i orzekł wobec oskarżonej karę 2 lat więzienia, bez zawieszenia rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sędzia Małgorzata Lamparska dla PAP