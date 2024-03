W rok wypłacili Polakom grube miliony. Więcej na auta, niż na leczenie

Ile każdego roku Polska Izba Ubezpieczeń wypłaca Polakom pieniędzy i z jakiej okazji robi to najczęściej? Najnowsze dane opublikowane przez PIU rozwiewają wątpliwości i jednocześnie wzbudzają ciekawość. Okazuje się bowiem, że w 2023 roku Polacy otrzymali 44,2 mld złotych w odszkodowaniach i świadczeniach ubezpieczeniowych. Jak dowiadujemy się z komunikatu PIU, to o 0,3 proc. mniej, niż w 2022 roku. Oznacza to więc, że te 12 miesięcy można zaliczyć do spokojnych.

Takie pieniądze ubezpieczyciele wypłacili Polakom w 2023 roku

Polska Izba Ubezpieczeń w 2023 roku wypłaciła poszkodowanym 44,2 mld zł, a w tym 16,2 mld zł z ubezpieczeń na życie (36,6 proc.), 17,9 mld zł (40,49 proc.) z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) oraz 10,1 mld (22,85 proc.) zł z pozostałych ubezpieczeń.

W ubiegłym roku ubezpieczenie na życie posiadało 23,9 miliona Polaków, w tym 11,7 mln w ramach ubezpieczeń grupowych - to o ok. 3,6 proc. mniej niż rok temu. Składka z ubezpieczeń na życie wyniosła 22,8 mld zł, czyli o 6,2 proc. więcej, niż w roku poprzednim. Jak podkreśla PIU, wypłaty wróciły do poziomu sprzed pandemii i odzwierciedlają aktualną sytuację związaną ze śmiertelnością Polaków.

Sytuacja na rynku ubezpieczeń życiowych jest stabilna, natomiast widać zmiany w strukturze produktów. Produkty ochronne i wypadkowe stają się bardziej popularne. Maleje udział produktów o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym. W rozwoju tych ostatnich kluczową rolę odgrywają regulacje, ale też obowiązujące podatki. Zapowiadane przez Ministerstwo Finansów zmiany w podatku Belki mogłyby zachęcić Polaków do oszczędzania, w tym w produktach ubezpieczeniowych. mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU

Zdjęcie W 2023 roku Polska Izba Ubezpieczeń wypłaciła Polakom 44,2 mld złotych. Lwią część pochłonęły szkody komunikacyjne. / INTERIA.PL

Najwięcej środków pochłonęła naprawa szkód komunikacyjnych

Co ciekawe, największą część odszkodowań w 2023 roku stanowiły ubezpieczenia komunikacyjne. PIU więcej środków wypłaciło na szkody z tytułu polis OC i AC, niż na ludzkie zdrowie. Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC komunikacyjnego wyniosły w 2023 r. prawie 10,7 mld zł i były o 8,2 proc. większe niż w 2022 roku.

Ponadto, pomimo wzrostu kosztów szkód, średnia składka w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym wzrosła jedynie o 2,9 proc. i wyniosła 513 zł. Natomiast średnia szkoda z OC wzrosła o 11,4 proc., do kwoty 9 980 zł. Z kolei odszkodowania z autocasco wyniosły 7,3 mld zł, czyli o 13,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Polacy są bardzo wrażliwi na cenę ubezpieczenia komunikacyjnego. Jednak w tym segmencie rynku spodziewamy się korekt. Inflacja, rosnące koszty likwidacji szkód, w tym procedur medycznych muszą znaleźć odzwierciedlenie w składkach, do czego ubezpieczycieli obligują regulacje i nadzór. mówi Jan Grzegorz Prądzyński

Obyło się bez katastrof. PIU odnotowało duże zyski

Jak czytamy w komunikacie PIU, ubiegły rok, w przeciwieństwie do rekordowego wręcz pod względem wypłat 2022 r., był spokojny także pod kątem zjawisk pogodowych i katastrof. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 4,2 mld zł, czyli o 0,3 proc. mniej niż rok temu. W efekcie ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa ponad 1,8 mld zł podatku dochodowego. Wypracowali w tym czasie 9,5 mld zł zysku netto, czyli o 67 proc. więcej niż przed rokiem.