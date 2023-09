To miała być wzorcowa fabryka VW. Wkrótce zakończy produkcję samochodów

Spis treści: 01 Volkswagen tnie koszty i ogranicza produkcję elektryków

02 Zwolnienia w Volkswagenie. Kto będzie produkował auta?

03 Zwolnienia w Volkswagenie. Wszystko przez słabą sprzedaż

Volkswagen tnie koszty i ogranicza produkcję elektryków

Niezbyt imponująca sprzedaż samochodów elektrycznych grupy Volkswagen (w zależności od marki jest niższa o 30 do 70 proc. od zakładanej) zmusza dyrektora generalnego koncernu Oliviera Blume do wdrożenia programu naprawczego. Dzięki niemu rentowność samej tylko marki Volkswagen ma wzrosnąć do 2026 roku do poziomu 6,5 proc., co oznacza 10 mld euro dodatkowego zysku.

Zwiększenie rentowności oznacza cięcie kosztów. Ofiarą tych cięć może być zakład w Dreźnie, w którym na niewielką skalę produkowane są elektryczne Volkswageny ID.3. W zeszłym roku 300 zatrudnionych tam osób wyprodukowało 6,5 tys. egzemplarzy tego modelu. O tym, że zakład zakończy produkcję informuje niemiecka prasa, natomiast rzecznik koncernu odmówił komentarza.

Zwolnienia w Volkswagenie. Kto będzie produkował auta?

Co dalej z pracownikami zakładu w Dreźnie? Nieoficjalnie mówi się, że wszystkie osoby znajdą zatrudnienie przy nowych projektach, ale nikt oficjalnie chce dawać takich gwarancji.

Zdjęcie Fabryka w Dreznie zwolni z produkcją elektrycznych ID.3 / Volkswagen / materiały prasowe

Fabryka Volkswagena z Dreźnie funkcjonuje od 2002 roku. Wcześniej zajmowała się produkcją flagowych modeli niemieckiego koncernu, takich jak Volkswagen Phaeton. Zakład nie posiadał tłoczni czy lakierni, za to hala końcowego montażu posiadała szklane ściany, dzięki czemu nabywca samochodu mógł oglądać końcowy etap montażu jego samochodu. Również sam fabryczny budynek jest uważany za architektoniczną perełkę. Z tego względu często odbywały się tam koncerty i imprezy.

Jak wiemy, Phaeton nie okazał się sprzedażowym sukcesem. Po zakończeniu jego produkcji w Dreźnie produkowano e-Golf-a, a następnie - ID.3.

Jak informuje agencja Bloomberg, roczny koszt działalności zakładu wynosi między 60 a 70 mln euro. Po zakończeniu produkcji ID.3 koszty miałyby spaść o 20 mln euro.

Zwolnienia w Volkswagenie. Wszystko przez słabą sprzedaż

Niedawno niemiecki koncern poinformował o zwolnieniach pracowników tymczasowych w zakładzie Zwickau, głównej fabryce samochodów elektrycznych w Niemczech, gdzie produkowana jest większość elektrycznych hitów koncernu tj. ID.3, ID.5, Cupra Born czy Audi Q4 e-tron. Pracę miało stracić ponad 250 z 2,5 tys. osób, zatrudnionych na umowach na czas określony.

Na początku roku ten zakład miał wyprodukować 300 tys. samochodów, jednak pół roku później okazało się, że blisko połowa tych zamówień nie dojdzie do skutku.

Dilerzy z każdym miesiącem odnotowywali spadek zainteresowania modelami elektrycznymi. Co było przyczyną? Rzecz jasna spadek popytu po wycofaniu dotacji, który jest wynikiem systematycznie wycofywanych dopłat i ulg.