Tak wygląda auto po wybuchu LPG. Czy jazda na gazie jest niebezpieczna?

Gaz płynny LPG to najtańszy rodzaj powszechnie dostępnego w Polsce paliwa. Jego korzystna względem benzyny lub oleju napędowego cena już dawno temu sprawiła, że nasz kraj stał się niemal "gazową potęgą". Według różnych szacunków, na LPG jeździ po polskich drogach nawet 3 mln samochodów. Pomimo tego temat bezpieczeństwa instalacji LPG wciąż wzbudza niemałe kontrowersje. Czy rzeczywiście jest się czego obawiać?

Wybuch gazu wyrwał dach Fiata

Kwestie związane z bezpieczeństwem instalacji LPG w samochodach co jakiś czas powracają na pierwsze strony branżowych serwisów. Teraz zamieszanie wywołało zdarzenie, do którego doszło na jedynym z parkingów w powiecie wielickim. Doszło tam do eksplozji, której powodem była prawdopodobnie wadliwa instalacja gazowej Fiata Tipo. Wybuch był tak mocny, że dach samochodu został wyrwany, podobnie jak zbiornik LPG, które znalazły się kilkanaście metrów do wraku auta. Samochód natychmiast stanął w ogniu, zanim ugasili go strażacy uległ kompletnemu spaleniu. Na szczęście w pobliżu Fiata nie było innych samochodów ani ludzi. Czy jednak takie historie to norma?

LGP i kwestie bezpieczeństwa. Mechanicy mówią wprost

Eksperci i mechanicy samochodowi mówią wprost: jeśli montażem LPG zajmuje się sprawdzony warsztat, a cała instalacja pochodzi od sprawdzonego producenta, nie ma się czego obawiać. Przed dopuszczeniem do sprzedaży każdy element instalacji przechodzi dokładne badania pod kątem spełniania kryteriów technicznych zawartych w Regulaminie 67.01 Europejskiej Komisji Gospodarczej. Oznacza to, że na rynek trafiają wyłącznie urządzenia posiadające homologację.

Gdyby tego było mało, każda instalacja LPG wyposażana jest w automatyczne systemy zabezpieczeń, które odcinają dopływ gazu, zapobiegając ewentualnym wyciekom. W efekcie nawet podczas zderzeń czy kolizji, instalacja LPG nie powoduje żadnego dodatkowego zagrożenia. Wiele lat temu przeprowadzono nawet test polegający na ostrzelaniu zbiornika z broni maszynowej. Zbiornik został przebity, gaz wyciekł i się wypalił, a do wybuchu nie doszło.

Każda instalacja LPG wyposażana jest w automatyczne systemy zabezpieczeń

Wypadki z udziałem LPG jednak się zdarzają

Potwierdzają to statystyki z wypadków samochodowych. Według danych z Państwowej Straży Pożarnej na skutek zderzenia, dachowania czy innej kolizji, nie nastąpiła w ostatnich latach ani jedna eksplozja auta z LPG, która bezpośrednio zagrażałby życiu kierowcy i pasażerów. Nie oznacza to jednak, że do pożarów związanych z instalacją LPG w samochodzie nie dochodzi. Przykładem może być sytuacja z września 2023 roku, gdzie po kolizji dwóch pojazdów na autostradzie A4, jeden z nich stanął w płomieniach. Także wspomniany na początku wybuch Fiata prawdopodobnie był powiązany z nieszczelnością instalacji gazowej lub w zaworze butli. Takie sytuacje zdarzają się jednak niezwykle rzadko i najczęściej są powiązane z nieprawidłowym montażem urządzenia.