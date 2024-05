Tak go załadował, że aż wygięła się rama. Zapłacił 6,5 tys. zł mandatu

Do niecodziennego zdarzenia doszło na zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Jak poinformował mł.asp. Paweł Noga - uwagę funkcjonariuszy przeprowadzających kontrolę drogową w tamtym regionie, przykuł samochód dostawczy poruszający się z zadziwiająco niską prędkością. Po przyjrzeniu się jego kierowcy policjanci zauważyli, że rozmawia on przez telefon komórkowy w trakcie jazdy. Nie czekając długo, nadano mu odpowiedni sygnał do zatrzymania.

Wygięta rama i źle zabezpieczony towar. A to wciąż nie wszystko

Gdy mundurowi przystąpili do czynności kontrolnych szybko wyszło na jaw, że rozmowa telefoniczna nie będzie w tym przypadku jedynym wykroczeniem. Już na pierwszy rzut oka było widać, że samochód dostawczy jest przeciążony. Jego cała rama była wygięta w nienaturalny sposób, a tylne koła niemalże dotykały błotników. Jak się wkrótce okazało mężczyzna na pace miał ponad 2 tony towaru więcej, niż wynosiła dopuszczalna ładowność jego samochodu, dlatego też nie był w stanie jechać z właściwą prędkością po drodze.

Co więcej - ładunek znajdujący się w przestrzeni bagażowej nie był właściwie zabezpieczony, a nagranie z monitoringu potwierdziło, że 25-latek miał dodatkowo w trakcie jazdy niewłaściwie zapięte pasy bezpieczeństwa. W tym przypadku dalsza jazda nie była możliwa, a policjanci zakazali kierującemu kontynuowania podróży. Wrocławianin otrzymał ostatecznie łącznie pięć mandatów na kwotę ponad 6,5 tys. złotych oraz 17 punktów karnych.

Zdjęcie Łącznie z mandatów uzbierała się kwota 6,5 tys. złotych oraz 17 punktów karnych / Policja

Jaki mandat za przeładowanie auta o DMC do 3,5 t?

Jednocześnie policjanci przypominają o przepisach, których znajomość jest niezwykle istotna z punkt widzenia każdego kierowcy zawodowego i przewoźnika. Warto pamiętać, że od ubiegłego roku kary za przekraczanie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o masie do 3,5 tony wzrosły. Na daną chwilę sytuacja wygląda następująco:

przekroczenie DMC o 5 procent- 500 zł mandatu

przekroczenie DMC od 5 do 10 procent - 1000 zł mandatu

przekroczenie DMC od 10 do 20 procent - 1500 zł mandatu

przekroczenie DMC powyżej 20 procent - 2000 zł mandatu