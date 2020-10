Spektakularna porażka. Przepisy dramatycznie nieskuteczne

Przepisy dotyczące tzw. cofania liczników są dramatycznie nieskuteczne. Spektakularna porażka rządu

Przyjęta z wielką pompą i zadęciem nowelizacja kodeksu karnego dotycząca karania za tzw. cofania licznika miała ukrócić to zjawisko i być batem dla tych, którzy się tego dopuścili. Okazuje się jednak, że przepisy te są dramatycznie nieskuteczne i niewiele się zmieniło w tym zakresie. Powietrze z balonika uszło i o ile wcześniej przedstawiciele rządu mówili o tym bardzo chętnie, o tyle obecnie najchętniej pewnie by o tym zapomnieli.

Ustawa dziurawa jak sito

Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest odpowiedzialne za tę nowelizację kodeksu karego, nie odpowiedziało na pytanie, ile spraw dotyczących tzw. cofania zostało zakończonych wyrokiem. - Ministerstwo nie posiada danych statystycznych, o które pan prosi - informuje biuro prasowe tego resortu.

Co ciekawe jednak wcześniej takie dane resort miał i udostępniał. Według informacji Ministerstwa Sprawiedliwości od początku 2020 r. wszczęto 1012 sprawy dot. "cofania licznika". Do sądu skierowano 24 sprawy. Pozostałe zostały umorzone z różnych przyczyn. Przy czym ostatnie dane pochodzą z...31 stycznia br.

Jak widać są one dla rządu katastrofalne. Oznacza to bowiem, że prawie wszystkie sprawy wszczęte o tzw. cofanie licznika, zostały umorzone. Do sądu trafiło jedynie ok. 2 proc. wszczętych postępowań karnych, a pozostałe, ok. 98 proc., wylądowały w koszu. I być może właśnie z tego powodu Ministerstwo niespecjalnie chce się tymi danymi teraz chwalić. Bo i nie ma specjalnie czym. Jednocześnie nie wyjaśnia ono jak to możliwe, że wcześniej takie dane miało, a teraz twierdzi, że ich nie ma.

O statystyki zapytaliśmy także policję. Według jej danych od 1 stycznia do 21 lipca 2020 r. wszczęła ona łącznie 7185 postępowań karnych, które doprowadziły do stwierdzenia 296 przestępstw. Dokładnie w 48 sprawach policji udało się ustalić sprawcę, w tym jednego zleceniodawcę (!). Brak jednak informacji w ilu przypadkach ostatecznie doszło do prawomocnego skazania przez sąd.