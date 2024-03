Rano nie mieli do czego wracać. Auta na parkingu zapadły się pod ziemię

Ziemia zapadła się w Rzymie. Przyczyną awaria kanalizacji

Do wydobycia aut z głębokiej na 13 metrów i szerokiej na 8 metrów dziury potrzebny był specjalistyczny dźwig. Jak poinformowały służby, zaraz po otrzymaniu zdarzenia profilaktycznie ewakuowano także mieszkańców budynku przy sąsiedniej ulicy Attilio Labeone. W rozmowie z "La Repubblica" burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri przyznał, że prawdopodobną przyczyną powstania zapadliska mogła być awaria systemu kanalizacyjnego.

Włochy mają poważny problem. To kolejna taka sytuacja

Jak się okazuje, to nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. Raptem kilka dni wcześniej lokalny portal RomaToday informował o leju, który pojawił się na ul. Vicolo Clementi w południowo-zachodniej części Wiecznego Miasta. Kilka tygodni wcześniej to samo miało miejsce w dzielnicy Tor Pignattara we wschodniej części Rzymu.

Stefania Nisi, która od lat zajmuje się mapowaniem rzymskich zapadlisk, informowała dla portalu Live Science, że przyczyną takich zjawisk są jamy, które utworzyły się podczas aktywności wydobywczej czy podczas budowania korytarzy czy katakumb. W tych miejscach grunt stał się niestabilny - zwłaszcza po obfitych deszczach. Jak się okazuje, najbardziej wrażliwym obszarem jest wschodni Rzym, gdzie w czasach starożytnych wydobywano materiały.