Oszukiwali kierowców metodą "na zaliczkę". Straty na ponad 1 mln zł

Brali zaliczki na sprowadzenie aut, a potem znikali. Łomżyńscy policjanci przy współpracy z CBŚ i antyterrorystami rozbili grupę przestępczą, która od dłuższego czasu trudniła się oszustwami przy sprzedaży samochodów. Zatrzymanych zostało łącznie 11 osób, wśród których były zarówno kobiety jak i mężczyźni w wieku od 17 do 48 lat.

Metoda "na zaliczkę". Przestępcy wyłudzali tysiące złotych

Metoda sprawców nie należała do odkrywczych. Celem oszustów były głównie osoby poszukujące nowego samochodu na portalach internetowych. Przestępcy umieszczali na platformach sprzedażowych fałszywe ogłoszenia z ofertami samochodów marek premium. Skuszeni ofertą pokrzywdzeni dzwonili na numery telefonów wskazywanych w ogłoszeniach, po czym po podpisaniu umów przedwstępnych przekazywali przelewem bankowym zaliczki - najczęściej w wysokości 20 proc. wartości rezerwowanego samochodu. Kwoty te wahały się od 20 tys. do nawet 90 tys. złotych. W rzeczywistości wspomniane samochody nigdy nie trafiały do sprzedaży, a po otrzymaniu pieniędzy kontakt z przestępcami się urywał.

