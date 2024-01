Nowe tablice rejestracyjne od czerwca. Będą żółte z czerwoną czcionką

Spis treści: 01 Od czerwca łatwiej o rejestrację sprowadzanego auta. Koniec z tłumaczeniami dokumentów

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało właśnie projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. W dokumencie, który obowiązywać ma od 1 czerwca bieżącego roku, określono m.in. nowe wzory tablic rejestracyjnych zarezerwowanych dla "samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych".

Od czerwca łatwiej o rejestrację sprowadzanego auta. Koniec z tłumaczeniami dokumentów

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów wynika m.in. z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Na jej podstawie - od 1 stycznia 2024 roku - obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu został zastąpiony obowiązkiem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu.

W efekcie nowe rozporządzenie (w projektowanym kształcie) nie zawiera już regulacji dotyczących zawiadamiania o nabyciu pojazdu. W konsekwencji zmieniony został również sam wzór wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Inne zmiany dotyczą planowanych ułatwień przy rejestracji pojazdów typu SAM i aut sprowadzonych z zagranicy. W tym przypadku chodzi o rozszerzenie katalogu dokumentów, które nie będą wymagać przedłożenia tłumaczenia wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu.

Nowy wzór tablic dla "rajdówek". Dostaną żółte blachy z czerwoną czcionką

Zupełną nowością jest wzór tablic rejestracyjnych dla samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych. Projekt określa ich kolorystykę oraz - zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami Ministerstwa Infrastruktury - uzupełnia przepisy o czasowej rejestracji w związku z dodaniem możliwości czasowej rejestracji takich aut. W projektowanym kształcie rozporządzenia czytamy, że:

Na tablicy rejestracyjnej tymczasowej jest wytłoczony numer rejestracyjny składający się z wyróżnika województwa oraz wyróżnika pojazdu:



1) barwy czerwonej na białym tle albo



2) barwy czerwonej na żółtym tle w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych.

Nowe tablice rejestracyjne. Dostaną je auta osobowe przeznaczone do zawodów sportowych

Przypomnijmy - w sierpniu 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, która zmienia również niektóre zapisy Prawa o ruchu drogowym. Pierwszy raz w historii - w "oddziale 7." pojawiło się w nim pojęcie "samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych". Takie pojazdy nie będą poddawane okresowym badaniom technicznym i wyróżniać się mają m.in. nowym wzorem tablic rejestracyjnych. Zamiast standardowych okresowych badań technicznych auta przeznaczone do sportu będą musiały przechodzić badania co do zgodności z warunkami technicznymi i będą dopuszczone do ruchu wyłącznie "czasowo".

Czasowej rejestracji samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych dokonywać ma starosta "właściwy miejscowo". W wydziale komunikacji otrzymamy wówczas pozwolenie czasowe (na 12 miesięcy) oraz komplet zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - z żółtym tłem i czerwoną czcionką.



Co ważne - samochód osobowy przeznaczony do sportu nie będzie mógł uczestniczyć w normalnym ruchu. Pojazd trafić może na publiczną drogę wyłącznie w czasie trwania zawodów sportowych.