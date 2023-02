Spis treści: 01 Tom Tom Traffic Index 2022 - najbardziej zakorkowane miasta świata

02 TomTom Traffic Index 2022 - najbardziej zakorkowane miasta w Europie

03 Najbardziej zakorkowane polskie miasta zdaniem TomTom Traffic Index 2022

To już dwunasta edycja TomTom Traffic Index. Najnowszy raport powstał w oparciu o dane z 56 krajów i 389 miast świata. Do jego stworzenia wykorzystano informacje zebrane z nawigacji pojazdów, które w sumie pokonały dystans ponad 543 miliardów (!) kilometrów. Na pozycję danego miasta miały wpływ m.in. średnia prędkość w godzinach szczytu, czas trwania korków w skali roku oraz średni czas potrzebny na pokonanie przez kierowców dystansu 10 km.

Oprócz tego TomTom wziął też pod uwagę dane porównawcze z lat ubiegłych - np. to, czy w stosunku do poprzednich rankingów sytuacja uległa poprawie czy pogorszeniu. Z tego względu cześć miast zajmować może niższą pozycję w zestawieniu niż wynika to z danych za rok 2022.

W Polsce taką z taką sytuacją mamy w przypadku Bydgoszczy i Poznania. Stolicę Wielkopolski sklasyfikowano niżej, chociaż czas przejechania 10 km jest tam taki sam jak w Bydgoszczy, a kierowcy - w skali roku - tracą w korkach o 2 godziny mniej. Tyle tylko, że w stosunku do danych z 2021 roku, czas niezbędny na pokonanie dystansu 10 km wydłużył się w Bydgoszczy o 20 sekund, a w Poznaniu - aż o 40 sekund.



Które miasta szczególnie dały się we znaki kierującym w roku 2022?



Najbardziej zakorkowanym miastem świata w 2022 roku był Londyn. W stolicy Wielkiej Brytanii średnia prędkość w godzinach szczytu wynosiła zaledwie 14 km/h, a pokonanie odcinka długości 10 km zajmowało kierowcom 36 minut i 20 sekund. W skali roku przeciętny kierowca z Londynu spędza w korkach aż 325 godzin. To odpowiednik trwających blisko dwa tygodnie wakacji.



Drugim najbardziej zakorkowanym miastem świata jest indyjskie Bangalore - potężna aglomeracja zamieszkiwana przez blisko 14 mln ludzi. Przejechanie dystansu 10 km zajmuje tam średnio 29 minut i 10 sekund. Kierowcy tracą w korkach 260 godzin rocznie, a średnia prędkość w godzinach szczytu wynosi 18 km/h.



Trzecim najbardziej zakorkowanym miastem świata w roku 2022 okazał się być Dublin. Na przejechanie 10 kilometrów kierowcy w stolicy Irlandii potrzebują średnio 28 minut i 30 sekund. Przeciętny kierowca z Dublina tkwi w korkach przez 277 godzin rocznie, a średnia prędkość w godzinach szczytu to zaledwie 17 km/h.



W pierwszej piątce najbardziej zakorkowanych miast świata znajdziemy jeszcze kolejno: 4. Sapporo (Japonia) i 5. Mediolan (Włochy). W japońskim mieście przejechanie dystansu 10 km zajmuje średnio 27 minut i 40 sekund. Wynik Mediolanu to 27 minut i 30 sekund.

Czwartym - po Londynie, Dublinie i Mediolanie - najbardziej zakorkowanym miastem Starego Kontynentu jest Bukareszt. W stolicy Rumunii pokonanie dystansu 10 km zajmuje średnio 27 minut i 20 sekund. W skali roku przeciętny kierowca spędza tam w korkach 277 godzin (11,5 doby).



Na piątym miejscu - z wynikiem 26 minut i 10 sekund potrzebnych na przejechanie 10 kilometrów - sklasyfikowano Paryż. Średnia prędkość jazdy w godzinach szczytu wynosi tam 19 km/h, a kierowcy tracą w korkach 246 godzin rocznie (10,2 doby).



W pierwszej dziesiątce najbardziej zakorkowanych europejskich miast znajdziemy jeszcze kolejno:



6. Rzym (25 minut 40 sekund na 10 km, 233 godzin w korkach w skali roku),



(25 minut 40 sekund na 10 km, 233 godzin w korkach w skali roku), 7. Brukselę (25 minut 30 sekund na 10 km, 236 godzin w korkach w skali roku),



(25 minut 30 sekund na 10 km, 236 godzin w korkach w skali roku), 8. Turyn (25 minut na 10 km, 233 godzin w korkach w skali roku),



(25 minut na 10 km, 233 godzin w korkach w skali roku), 9. Wrocław (24 minuty 30 sekund na 10 km, 235 godzin w korkach w skali roku),



(24 minuty 30 sekund na 10 km, 235 godzin w korkach w skali roku), 10. Hamburg (23 minuty 10 sekund na 10 km, 201 godzin w korkach w skali roku).

Na liście 389 najbardziej zakorkowanych aglomeracji świata znalazło się aż dwanaście polskich miast. Zgodnie z przyjętą przez TomTom metodologią, za ubiegłoroczną stolicę polskich korków uznać trzeba Wrocław (18. miejsce w rankingu światowym). Przeciętny wrocławski kierowca spędza w korkach 235 godzin rocznie (ponad 10 dób) i porusza się w godzinach szczytu z prędkością 20 km/h.

Co ciekawe, w tegorocznym TomTom Traffic Index brano też pod uwagę średnie ceny paliw dla badanych obszarów. W przypadku Wrocławia 235 godzin spędzonych w korkach odpowiadać ma - uwaga - 2720 złotym wydanym na paliwo. Mówiąc inaczej - stanie w korku kosztuje przeciętnego kierowcę z Wrocławia osiem pełnych zbiorników paliwa rocznie.



Drugie miejsce na liście najbardziej zakorkowanych miast w Polce zajęła Łódź (33. miejsce w rankingu światowym). Przejechanie 10 kilometrów zajmuje tam średnio 22 minuty i 20 sekund na 10 km, a - w skali roku - kierowcy tracą w korkach 211 godzin w korkach, co przekłada się na 2550 zł wydanych na paliwo.



Trzecim najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce był w ubiegłym roku Kraków (41. miejsce w rankingu światowym). Pokonanie 10 km zajmuje tam średnio 21 minut i 40 sekund, a kierowcy tkwią w korkach przez 208 godzin w roku. Chociaż to mniej niż w we Wrocławiu czy Łodzi, z uwagi na wyższe ceny paliw na lokalnych stacjach, ponoszą większe wydatki. Zdaniem TomTom Index Traffixc 2022 przeciętny kierowca z Krakowa wydał w ubiegłym roku aż 2745 zł na - zmarnowane na staniu w korkach - paliwo.



Czwarte miejsce na liście najbardziej zakorkowanych polskich miast zajął Szczecin (65. miejsce na świecie). Średni czas potrzebny na pokonanie dystansu 10 km to 20 minut i 10 sekund, przeciętny czas zmarnowany w korkach przez kierowców to 185 godzin.



Pierwszą piątkę najbardziej zakorkowanych Polskich miast w 2022 roku zamyka Warszawa (68. miejsce na świecie). Pokonanie dystansu 10 km zajmuje równie 22 minuty, a czas zmarnowany przez kierowców w korkach to 197 godzin.



Lista polskich miast sklasyfikowanych w raporcie TomTom Traffix Index 2022 obejmuje jeszcze kolejno:



Bydgoszcz (18 minut 50 sekund na 10 km, 172 godziny w korkach),



Poznań (18 minut 50 sekund na 10 km, 174 godziny w korkach),



Lublin (16 minut 20 sekund na 10 km, 150 godzin w korkach),



Trójmiasto (15 minut 50 sekund na 10 km, 151 godzin w korkach),



Białystok (15 minut 30 sekund na 10 km, 136 godzin w korkach),



Katowice (12 minut 10 sekund na 10 km, 108 godzin w korkach),



Bielsko-Białą (12 minut na 10 km, 107 godzin w korkach).

