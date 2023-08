Nagranie z tragicznego wypadku. 77-latek wyjechał wprost pod ciężarówkę

Bocheńska policja próbuje ustalić co było przyczyną dramatycznego zdarzenia, do którego doszło w Gierczycach (woj. małopolskie). To właśnie tam w biały dzień, na drodze wojewódzkiej 967, samochód osobowy marki honda zderzył się z pojazdem ciężarowym. Kierujący japońskim sedanem 77-latek, który zatrzymał się przed znakiem STOP, by upewnić się, czy może bezpiecznie włączyć się do ruchu, w pewnym momencie ruszył, wjeżdżając prosto przed maskę rozpędzonego TIR-a.

Tragedia w Gierczycach. Wjechali pod rozpędzonego TIR-a

Do dramatycznego zdarzenia doszło w biały dzień. Kierowca hondy, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na, zgodnie z obowiązkiem zatrzymał się przed znakiem STOP. Z nieustalonych jeszcze przyczyn auto ruszyło i wjechało na skrzyżowanie, tuż przed maskę rozpędzonej ciężarówki marki Scania. Rozpędzony TIR z ogromną siłą uderzył centralnie w drzwi kierowcy.

Reklama

Nie mieli szans. Podróżujący hondą zginęli

Służby ratunkowe błyskawicznie znalazły się na miejscu wypadku i przetransportowały poszkodowanych do szpitala. Niestety, mimo wysiłku ratowników, życia 77-letniego kierowcy i 77-letniej pasażerki nie udało się uratować. Mieszkańcy woj. śląskiego zginęli na skutek odniesionych obrażeń. Całe zdarzenie uchwyciła kamera świadka tragedii.

Wideo youtube

Wymusił mu pierwszeństwo. Młody kierowca zostanie z traumą

W wyniku zdarzenia obrażeń nie dostał kierujący ciężarówką 26-latek. Badanie na obecność alkoholu wykazało, że w chwili zdarzenia był kompletnie trzeźwy. Choć młody kierowca nie zawinił, trauma zostanie z nim na długo. Dokładne okoliczności tego tragicznego wypadku będą ustalane w toku prokuratorskiego śledztwa.

Policja szuka świadka. To on nagrał film

Jak poinformował Bocheński Portal Ratowniczy, w związku z przedmiotową sprawą poszukiwany jest świadek wypadku, czyli w tym przypadku kierowca pojazdu jadącego od strony miejscowości Nieszkowice Małe w kierunku drogi wojewódzkiej 967 w Gierczycach, którego kamera samochodowa zarejestrowała powyższe zdarzenie.