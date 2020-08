Miasto prosi rowerzystów o pomoc w projektowaniu tras rowerowych

O pomoc w kształtowaniu planu rozwoju sieci ścieżek, dróg i tras rowerowych w Bytomiu poprosił rowerzystów samorząd tego miasta. Wystarczy, aby rejestrowali w aplikacjach trasy swoich podróży i podzielili się tymi danymi z bytomskimi urzędnikami.

Zdjęcie /Wojciech Stróżyk /Reporter

"Wyrusz z nami przez Bytom na kole (po śląsku: na rowerze - PAP) Od 3 do 31 sierpnia w ramach akcji #BytomNaKole zapraszamy każdego rowerzystę do podzielenia się przebiegiem tras, jakimi przemierza Bytom. Wystarczy dołączyć do rywalizacji w popularnej aplikacji Endomondo lub przejechać swoją ulubioną trasę z włączonym nadajnikiem GPS i przesłać swój ślad na adres mailowy" - napisano w poniedziałkowej informacji miasta.



Bytomscy samorządowcy wyjaśnili, że takie mapowanie jest elementem konsultacji społecznych przy tworzeniu planu rozwoju infrastruktury rowerowej.



"Przez wiele lat w Bytomiu kwestia dróg rowerowych spychana była na margines, a przecież jest to temat, który żywo interesuje bytomian i nie tylko. Przeprowadziliśmy już szereg konsultacji i spotkań z władzami Metropolii oraz sąsiednimi miastami, podczas których opracowana została wstępna koncepcja kierunków rozwoju sieci rowerowej. O opinię prosimy teraz samych rowerzystów" - wyjaśnił cytowany w informacji miasta jego prezydent Mariusz Wołosz.



W akcji pomocne mogą być popularne wśród osób jeżdżących na rowerze aplikacje mobilne, jak Endomondo, Strava czy Garmin Connect. Przebieg trasy można zarejestrować też za pomocą modułu GPS w smartfonie. Przejechane trasy można wysyłać na: bytomnakole@gmail.com lub udostępniać w wydarzeniu #BytomNaKole na Facebooku.



Pod tym kątem w aplikacji Endomondo powstała też rywalizacja pod nazwą #BytomNaKole. Na rowerzystów, którzy podzielą się swoimi trasami biuro promocji miasta przygotowało drobne upominki. Akcja mapowania tras rowerowych przez bytomian ma trwać od 3 do 31 sierpnia.



Dotąd w Bytomiu opracowano wstępną koncepcję kierunków rozwoju sieci rowerowej. Miasto współpracowało przy tym z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM), która pracuje nad utworzeniem międzygminnych szybkich połączeń rowerowych, tzw. velostrad), z Urzędem Marszałkowskim Woj. Śląskiego oraz



Miasto zinwentaryzowało też istniejące drogi rowerowe. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu pracuje nad koncepcją zagospodarowania tras "realnych", czyli takiej istniejącej infrastruktury, która przy niewielkich nakładach finansowych mogłaby uatrakcyjnić bytomską sieć tras rowerowych.



Do tego potrzebna jest również aktualizacja danych i identyfikacja w terenie przebiegu faktycznie wykorzystywanych przez rowerzystów dróg. Udział w mapowaniu tras w ramach akcji #BytomNaKole zadeklarowali już dotąd m.in. radni bytomskiej młodzieżowej rady miejskiej.



Zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego Górnośląsko-Zagłębiowska-Metropolia m.in. opracowała i przyjęła w 2018 r. opracowanie "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej".



Prócz koordynacji przygotowania velostrad ostatnio, wobec wciąż powstających w regionie inwestycji rowerowych niespełniających standardów i niefunkcjonalnych, GZM zaoferowała swoim gminom członkowskim konsultacje eksperckie przy projektowaniu takiej infrastruktury.