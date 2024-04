Jechała bezkolizyjnie, uderzyła w nią ciężarówka. Zaskakująca ocena policji

- Pojazd ciężarowy jechał prosto, więc powinien poruszać się dedykowanym do tego pasem. Nie wiadomo jednak, dlaczego jechał pasem przeznaczonym do skrętu, co więcej - musiał dwukrotnie przejeżdżać przez powierzchnię wyłączoną z ruchu, ale winną jest kierująca Citroenem, dlaczego? Dlatego, że powinna ustąpić wszystkim, absolutnie wszystkim jadącym drogą z pierwszeństwem. Nie zgadzam się z taką interpretacją przepisów. Zwróćcie uwagę, że kierująca Citroenem wjechała na pas włączania, tzw. pas rozbiegowy. Jedzie bezkolizyjnie i nie ma komu ustępować pierwszeństwa. Dopiero gdyby później chciała opuszczać ten pas, to oczywiście ustępuje pierwszeństwa - tłumaczył na YouTube Łukasz Wojciechowski, autor kanału "O bezpieczeństwie - dr Łukasz Wojciechowski".

Dorota Krukowska-Bubiło, KMP w Zamościu: Z moich ustaleń wynika, że żaden z policjantów ruchu drogowego nie proponował pani mandatu za to wykroczenie

Reporterka: Czyli nasza bohaterka kłamie?

Policjantka: Ja tego nie powiedziałam.

- Jest to mataczenie w sprawie. Oszukują ewidentnie, aby nie doprowadzić do nagłośnienia swojej indolencji, ignorancji. Jestem uznana winną i taki dokument podpisywałam. Nie mam tego dokumentu, policja nie dała mi go do ręki, twierdząc, że te wszystkie dokumenty razem z aktami sprawy pójdą do sądu - mówi pani Beata.

Kobieta musi czekać na sprawę sądową, która rozstrzygnie, kto zawinił na tej drodze. Uważa, że zachowała się prawidłowo, a całą winę za zdarzenie ponosi kierowca tira.

Samochód pani Beaty nie nadaje się do jazdy. Kobieta nie może walczyć o ewentualne odszkodowanie od kierowcy tira, bo nie posiada nawet jego danych. Razem z 56-latką reporterzy "Interwencji" złożyli na komendzie wniosek o udostępnienie pełnej dokumentacji dotyczącej zdarzenia.

- Cały czas liczę, że sprawiedliwość zatriumfuje, że bandyta drogowy z ciężarówki zostanie uznany winnym spowodowania tego wypadku i że dostaniemy to odszkodowanie. Cały czas na to liczymy - podsumowuje Beata Sowa.