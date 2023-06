Kierowca ciężarówki chciał być gwiazdą internetu. Grozi mu 12 lat więzienia

Oprac.: Paweł Rygas Na drogach

Do dwunastu lat pozbawienia wolności grozi kierowcy ciężarowego Mercedesa, który w Białce na Podlasiu śmiertelnie potrącił motorowerzystę. Mężczyzna nie zatrzymał się, by udzielić pomocy poszkodowanemu i prowadził ciężarówkę korzystając z cudzej karty do tachografu. Jakby tego było mało, swój przejazd transmitował na żywo w internecie.

Zdjęcie 34-letni sprawca wypadku trafił do aresztu. Mężczyzna transmitował swój przejazd w Internecie / Policja