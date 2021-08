Asfalt o zapachu kwiatów. Powstał w Polsce

Chociaż związki lotne uwalniające się z typowego gorącego asfaltu stosowanego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych nie są szkodliwe dla człowieka, to charakteryzują się specyficznym zapachem. Każdego dnia wdychają go np. pracownicy, którzy pracują przy wykonywaniu robót drogowych. W trosce o ich komfort oraz - by uprzyjemnić kierowcom czas spędzany w korkach - w Polsce opracowano innowacyjną mieszankę asfaltową.

Chodzi o asfalt drogowy 35/50 o obniżonej intensywności zapachowej, który powstał na bazie technologii opracowanej przez LOTOS Asfalt przy wdrażaniu asfaltu przemysłowego PS 95/35 S. Jak mówi Cezary Godziuk, prezes zarządu spółki LOTOS Asfalt: "Nasza firma szczególnie dba o środowisko naturalne i komfort pracowników, a politykę zrównoważonego rozwoju realizuje z sukcesem od wielu lat poprzez produkcję, wdrażanie i promowanie innowacyjnych ekologicznych produktów do budowy dróg. Do oceny nowego wyrobu podeszliśmy w oparciu o posiadane doświadczenie z asfaltem PS 95/35 S. Dodatek zastosowany w asfalcie o obniżonej intensywności zapachowej stanowi mieszaninę naturalnych i syntetycznych olejków eterycznych i ma przyjemny kwiatowy aromat".



Reklama

Związki zawarte w zastosowanym dodatku działają dwutorowo. Większość aktywnych związków działa jako neutralizator zapachu, wchodząc w reakcje w substancjami odorotwórczymi, obecnymi w oparach asfaltu w skutek czego redukują ich lotność (przemieszczanie się). Pozostałe związki wywołują charakterystyczny zapach, inny niż typowy asfalt naftowy. Po zastosowaniu odpowiedniego udziału środków aktywnych, redukcji ulega stężenie związków złowonnych w oparach asfaltu stosowanego w temperaturach technologicznych przy budowie dróg.



Astalt o zapachu kwiatów trafi na drogi

Twórcy pachnącego asfaltu podkreślają, że przeprowadzono badania porównawcze asfaltów oraz pełne badania wyrobu o obniżonej intensywności zapachowej (tzw. badania typu). Wyniki potwierdziły zgodność z normą PN-EN 12591 i nie zaobserwowano istotnych różnic w charakterystyce wyrobu. "Praca z mieszanką zawierającą asfalt o obniżonej intensywności zapachowej była inna, tj. wyraźne dało się odczuć, że nie ma charakterystycznego zapachu tradycyjnego asfaltu. Miejscami było czuć zapach kwiatów co sprawiało, iż praca była przyjemniejsza" - mówi Sławomir Szpak, zastępca kierownika robót z Budimex SA. Pierwsze testy mieszanki mineralno-asfaltowej bezwonnej wypadły obiecująco. Zamierzamy wzbogacić naszą ofertę mieszanek asfaltowych o ten produkt - dodaje Ewelina Karp-Kręglicka z Budimexu.



***