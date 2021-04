Nie będzie kolejnego zlotu motocyklistów na Jasnej Górze

W najbliższą niedzielę w Częstochowie nie będzie kolejnego zjazdu motocyklistów, na Jasnej Górze odprawiona zostanie natomiast msza w ich intencji - zdecydowali organizatorzy imprezy. W minioną niedzielę, podczas innego motocyklowego zlotu, na jasnogórskich błoniach zgromadziło się ok. 10 tys. osób.

Reklama

Zdjęcie Na Jasnej Górze pojawiło się około 10 tys. motocyklistów. Jak widać, maski nie były w powszechnym użyciu /Tomasz Kudala /Reporter Imprezy Prokuratura i sanepid zajmą się zlotem motocyklistów na Jasnej Górze

Organizatorem ubiegłotygodniowego wydarzenia, krytykowanego w związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, było Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Na 18 kwietnia planowano natomiast Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, organizowany przez stowarzyszenie pod tą samą nazwą.

Reklama

"Wspólnie z Klasztorem Ojców Paulinów podjęliśmy decyzję, po konsultacji z policją w Częstochowie, o nieorganizowaniu Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do Częstochowy w dotychczasowej formie - czyli spotkania motocyklistów na Jasnogórskich Błoniach. Tego dnia (...) w Kaplicy Matki Bożej odprawiona zostanie msza święta w intencji wszystkich motocyklistów" - poinformowało w czwartek stowarzyszenie.

Niedzielna msza ma być transmitowana przez TVP. "Zachowany zostanie reżim sanitarny. Na teren Jasnej Góry może wejść: 50 osób do wnętrza, 150 osób na dziedziniec. Nie będzie transmisji mszy św. na telebimie na błoniach i nie będzie możliwości wjazdu na błonia motocyklami" - wynika z informacji organizatorów.

"Prosimy Was, drodzy Motocykliści i Motocyklistki, gdziekolwiek tego dnia będziecie, o duchowe włączenie się do naszej intencji modlitewnej, związanej z ponad 80-letnią tradycją ruchu motocyklowego Częstochowy. Życzymy wszystkim zdrowia, chęci do działania, pięknych motocyklowych podróży i spotkania na kolejnym Motocyklowym Zjeździe Gwiaździstym do Częstochowy" - napisał w komunikacie sekretarz stowarzyszenia Janusz Jadczyk.

W poprzedni weekend motocykliści z całej Polski przyjechali do Częstochowy, by wspólnie rozpocząć sezon. W niedzielę w XVIII Motocyklowym Zlocie Gwiaździstym im. ks. prał. Ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego - mimo pandemii ograniczającej także ruch pielgrzymkowy - wzięło udział około 10 tys. miłośników jednośladów.

To, czy organizator zlotu złamał przepisy związane ze stanem epidemii, analizują obecnie sanepid i prokuratura, która wszczęła w tej sprawie postępowanie na podstawie materiałów przekazanych przez policję.

Podczas ubiegłotygodniowego zlotu policjanci wylegitymowali 156 osób, ujawnili jedno przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości i blisko sto wykroczeń.

"W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, materiały zgromadzone w trakcie tego wydarzenia zostaną przekazane do prokuratury i do sanepidu pod kątem naruszenia prawa przez organizatora pielgrzymki" - wskazała w poniedziałkowym komunikacie policja. Prokuratura ma ocenić czy doszło do popełnienia przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób przez organizatora.

Niedzielna msza odprawiona na jasnogórskich błoniach była tradycyjną inauguracją tegorocznego sezonu motocyklowego. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił dyrektor polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. Waldemar Cisło.(PAP)