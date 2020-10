Legendarne Toyoty pokazane w Goodwood

Jest takie miejsce, gdzie co roku można z bliska nie tylko zobaczyć, ale i podziwiać w akcji najbardziej wyjątkowe samochody świata. Festiwal Prędkości w Goodwood od zawsze był ważny dla Toyoty, dlatego w ostatnich latach prezentowano tam najważniejsze modele marki oraz motorsportowe legendy.

Zdjęcie Toyota Supra /

Od 1993 roku - zazwyczaj na przełomie czerwca i lipca - na terenie Goodwood House organizowany jest Goodwood Festival of Speed. Lord March stworzył tu niesamowitą imprezę dla fanów motoryzacji i motorsportu. Najlepsze marki, rynkowe nowości, a także całe mnóstwo legendarnych samochodów - to wszystko można zobaczyć na terenie wielkiej posiadłości w hrabstwie West Sussex. Ale nie tylko. Tu producenci z całego świata zwożą najbardziej nieprawdopodobne maszyny. I nie po to, by w równym rzędzie stały w parku maszyn. Te wszystkie auta pokazują swoje prawdziwe oblicze na trasie wyścigu górskiego. W jednym miejscu możemy zobaczyć rajdówki, samochody Formuły 1, prototypy Le Mans, wyścigówki klasy GT i wiele, wiele innych aut.

Reklama

Miejsce premier Toyoty i Lexusa

Dla Toyoty Goodwood jest również wyjątkowe. To tu prezentowano najbardziej spektakularne auta japońskiego koncernu. W 2009 roku - na długo przed oficjalną premierą drogowego auta - świat zobaczył tutaj wyścigową, prototypową wersję Lexusa LFA. Wyjątkowego samochodu, który powstał w limitowanej liczbie 500 sztuk. 560 KM wytwarzanych przez niezwykle dopracowany, 4,8-litrowy silnik V10, niecodzienny wygląd i zaawansowane rozwiązania techniczne sprawiły, że auto momentalnie stało się legendą. Trzy lata później w tym miejscu Toyota pokazała model GT86, a w 2018 po trasie wyścigu górskiego pojechały przedprodukcyjne egzemplarze najnowszej GR Supry. W tym roku w Goodwood Japończycy pokażą kolejną nowość - hot hatcha GR Yaris. To będzie jedna z pierwszych okazji, by zobaczyć to auto w ruchu.



Zdjęcie Lexus Gazoo Racing LFA /

Ale nie tylko auta o sportowym charakterze docierały do tej malowniczej świątyni motorsportu. W 2016 roku Toyota pozwoliła zasmakować motoryzacji napędzanej wodorem. Model Mirai nie tylko zmierzył się trasą wyścigu górskiego, ale był też dostępny do przejażdżek testowych dla odwiedzających festiwal.

Legendy na 75. rocznicę Toyoty

W 2007 roku w Goodwood Toyota świętowała swoje 75-lecie, a także 50 lat zaangażowania w motorsport. Z tej okazji japońskiej marce poświęcona była wystawa główna, a fani mogli zobaczyć jedne z najbardziej wyjątkowych aut sportowych w historii koncernu. Na wystawie statycznej prezentował się model TF-107, którym Ralf Schumacher i Jarno Trulli rywalizowali w sezonie 2007 w Formule 1. A o rok starsze TF-106 można było zobaczyć w akcji na torze.

Spore wrażenie zrobiła wyścigówka grupy C z początku lat 90. Mowa o modelu TS010, czyli samochodzie stworzonym do rywalizacji długodystansowej, w tym w legendarnym 24-godzinnym wyścig w Le Mans. Był także jej następca z końcówki XX wieku - Toyota GT-One. Pokazano również wyścigówkę z lat 70., czyli Toyotę 7, pierwsze auto stworzone przez Toyotę wyłącznie z myślą o wyścigach. A także Suprę zespołu TOM’s z japońskiej serii GT-Championship oraz hiperpickupa Roda Millena - 1000-konny model Tacoma zbudowany do bicia rekordów w piekielnie trudnym wyścigu Pikes Peak.

Legendarne Toyoty pokazane w Goodwood 1 / 20 2007 - Celica GT Four Źródło: udostępnij

Z okazji rocznicy nie mogło też zabraknąć kultowej rajdówki - Toyoty Celiki GT-Four, czyli auta, z którym Toyota święciła największe triumfy w mistrzostwach świata. Zaprezentowano modele ST165 oraz ST185, które dały japońskiej marce cztery tytuły w rywalizacji kierowców oraz dwa wśród producentów.

Emocje od WRC do driftu i z powrotem

W kolejnych latach Toyota ochoczo prezentowała swoje najbardziej topowe maszyny. Na trasie wytyczonej w sąsiedztwie zabytkowej posiadłości można było podziwiać Yarisa WRC, a także dakarową wersję Toyoty Hilux, którą w 2013 roku Giniel de Villiers zdobył nagrodę dla najlepszego kierowcy festiwalu. Z przejazdami po trasie wyścigu górskiego mierzyły się zwycięskie auta z FIA WEC - modele TS040 Hybrid oraz TS050 Hybrid, ale też wyścigówki znane z serii NASCAR - Camry oraz Tundra.

W 2019 roku prawdziwą gwiazdą okazała się GR Supra Drift, zmodyfikowana przez zespół tunerów z HKS. Samochód poprowadził Nobuteru Taniguchi, gwiazda driftingu z Japonii. Auto o mocy 700 KM otrzymało układ turbo HKS GTIII-4R, zawieszenie HKS Hipermax, hamulce Endless F:Racing oraz koła i opony Yokohama Advan.

W 2020 roku festiwal w Goodwood zmienił formę. Z uwagi na sytuację na świecie Goodwood Festival of Speed oraz Goodwood Revival połączono w jedno wydarzenie, by przez trzy dni października dostarczyć fanom motoryzacji nieprawdopodobnych emocji. Impreza odbywa się bez udziału publiczności, ale bezpłatnie można ją śledzić w internecie na oficjalnej stronie Goodwood.com, a także kanałach w social mediach - Twitterze, Facebooku i YouTube’ie.