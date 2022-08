Spis treści: 01 Bojowa limuzyna dla jednostki "Kraken"

Na koncie Ukraine Weapons Tracker na Twitterze pojawił się film, na którym zaprezentowany został nowy sprzęt, z którego może korzystać ukraińska jednostka "Kraken". Nie byłoby w tym może nic specjalnego, gdyby nie fakt, że przedstawiony pojazd nie jest czołgiem, bojowym wozem piechoty czy opancerzonym transporterem, ale... limuzyną. Jest to przedłużona wersja Lincolna Town Car trzeciej generacji.

Bojowa limuzyna dla jednostki "Kraken"

Na filmie możemy także zobaczyć, jak nowy nabytek jednostki prezentuje się na drodze. Widać, że pomalowano go na zielono, co ma przypominać kamuflujące barwy nakładane na pojazdy wojskowe. Ponadto zamontowano policyjnego koguta i tutaj tkwi chyba tajemnica zastosowanie militarnego Lincolna.

Zdolność bojowa limuzyny jest bowiem zerowa. Auto jest duże, nieopancerzone, nie można nim zjechać z asfaltu i trudno się nim manewruje, nie nadaje się więc do zadań wojskowych. Może służyć jednak do działań transportowych na zapleczu frontu. Nadaje się również do wykorzystania przez służy paramilitarne czy porządkowe, czyli te wspomagające policję (co tłumaczyłoby montaż koguta na dachu).

Czym jest jednostka "Kraken"

Jednostka Kraken to ochotnicza formacja utworzona w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Choć oficjalnie nie stanowi ona części ukraińskich sił zbrojnych, podlega Ministerstwu Obrony. Liczbę bojowników, walczących w grupie, szacuje się na ok. 1,8 tys.

Założycielem jednostki jest 26-letni Konstantin W. Niemiczew. Na lokalnej scenie politycznej znany jest z tego, że ubiegał się o fotel mera Charkowa. Trzon grupy mają stanowić uczestnicy formacji paramilitarnych, walczących niegdyś w Donbasie. "Kraken" to obecnie jedna z najpopularniejszych jednostek toczących bój z rosyjskim najeźdźcą.

Bojowników "Krakena" Rosjanie oskarżają o zbrodnie wojenne. Nieoficjalnie mówi się również, że na wyposażeniu jednostki - poza Lincolnem Town Car - znajdują także poważna broń, w tym amerykańskie systemy artylerii rakietowej M142 HIMARS i M270 MLRS.

