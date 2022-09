Spis treści: 01 Run flat to zbędny wydatek? Można się zdziwić

02 Kupiłeś zimówki? I tak możesz dostać mandat

03 Nie wiesz, co oznaczają napisy na oponie? Sięgnij po leksykon PZPO

Przykładowo - rzeźba bieżnika jest pojęciem przestrzennym, trójwymiarowym - więc oznacza wzór bieżnika wraz z jego wysokością. To bardzo istotne, chociażby w kontekście kontroli drogowej

Pojazd nie może być wyposażony w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi czytamy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Oznacza to, że opony jednej osi powinny mieć nie tylko ten sam wzór bieżnika, ale też wykazywać podobny stopień zużycia. Spełnienie tylko tej pierwszej przesłanki wcale nie chroni nas przed mandatem.



Warto przypomnieć, że jeśli policjant potraktuje zły stan opon jako "wykroczenie przeciwko innym przepisom", może ukarać kierowcę mandatem w wysokości nawet 3 tys. zł.



Reklama

Z kolei system Run Flat umożliwia jazdę po przebiciu opon przez określoną liczbę kilometrów i z określoną prędkością. Mało kto zdaje sobie sprawę, że auto homologowane przez producenta na oponach typu run-flat powinno być w nie wyposażone ze względu na zmienioną charakterystykę zawieszenia. Założenie konwencjonalnych opon może wpłynąć na zmianę charakterystyki pracy zawieszenia i... stanowić przeszkodę w czasie ubiegania się o ewentualne odszkodowanie.



Chociaż taki scenariusz wydaje się skrajnie mało prawdopodobny, ubezpieczyciel może obniżyć wartość odszkodowania, jeśli ubezpieczyciel uzna, że auto było wyposażone niezgodnie z homologacją producenta i tym samym kierowca przyczynił się tym do wystąpienia szkody.

Kupiłeś zimówki? I tak możesz dostać mandat

Zdjęcie Rzeźba to nie to samo, co wzór bieżnika. Różnica jest całkiem spora, a nieznajomość może kosztować mandat / INTERIA.PL

Inne pułapki czekające na nabywców opon? Kwalifikując oponę jako "zimową" wiele osób sugeruje się rzeźbą bieżnika czy literkami M+S (od angielskiego Mud+Snow, czyli błoto i śnieg). Tymczasem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, opona zimowa zawsze powinna być oznakowana graficznym symbolem płatka śniegu wpisanego w trzy górskie szczyty.



Same litery M+S nie są więc wyznacznikiem typowej "zimówki" - często informują np., że mamy do czynienia z ogumieniem zaprojektowanym dla suvów czy - w potocznym rozumieniu - wielosezonowych. Z punktu widzenia kierowcy nie jest to może istotne, przynajmniej do momentu, gdy nie wjedzie autem na drogę, której zarządca - czasowo - wymaga stosowania właśnie... opon zimowych

Nie wiesz, co oznaczają napisy na oponie? Sięgnij po leksykon PZPO

By ułatwić prawidłową identyfikację i wybór opon Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego przygotował właśnie "leksykon terminów oponiarskich PZPO".

Nasz leksykon ma przede wszystkim pomagać kierowcom, serwisom i wszystkim użytkownikom opon. Chcemy powoli obalać mity lub nieporozumienia, które często są powielane - komentuje Piotr Sarnecki dyrektor generalny PZPO. komentuje Piotr Sarnecki dyrektor generalny PZPO

Opracowanie obejmuje najczęściej używane oznaczenia oraz wyrażenia stosowane w odniesieniu do opon w języku polskim i angielskim. Wyjaśnia też nieścisłości i obala rozpowszechnione mity lub błędy w nazewnictwie. Leksykon znaleźć można na stronie internetowej PZPO.



***