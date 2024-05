Samochody pojadą 80 metrów nad ziemią. Spektakularny odcinek S19

Z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że blisko 30 proc. odcinka S19 między Babicą, a Jawornikiem będą stanowiły obiekty inżynierskie. Jest to sytuacja wymuszona przez występujące w tamtej okolicy ogromne jary oraz doliny sięgające kilkudziesięciu metrów głębokości i długości przekraczającej kilometr. Drogowcy musieli więc zaplanować powstanie kilku dużych estakad. Wśród nich znajdzie się prawdziwy rekordzista Polski - estakada ES-26, której wysokość określono na 80 metrów.

Estakada jak bazylika. 80 metrów wysokości

Obiekt, którego oznaczenie to ES-26, będzie usytuowany pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa. Ośmioprzęsłowa konstrukcja o długości całkowitej 1082 m i szerokości 29 m będzie jednocześnie najwyżej poprowdzonym takim obiektem w Polsce. GDDKiA chwali się, że cała konstrukcja będzie spoczywała na wysokości 80 metrów, a tym samym można ją porównać do Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Według założeń, stworzenie tego obiektu inżynierskiego będzie wymagało przygotowania pali o średnicy 1,5 m i długości 42 m oraz wytworzenia ponad 80 tys. m3 mieszanek betonowych różnych klas. Na samą konstrukcję przewidziano 16 tys. ton stali, zarówno konstrukcyjnej jak i sprężającej. Poza wspomnianą estakadą ES-26, inwestycja prowadzona na odcinku drogi S19 przewiduje także budowę kilku wiaduktów, przejść dla zwierząt, a także rozbudowę kolidujących dróg poprzecznych. Łącznie wartość umowy ma wynieść 1 253 370 000 zł.

Według projektu, roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, powinny zostać ukończone w ciągu 26 miesięcy, co oznacza, że kierowcy pojadą nowym odcinkiem we wrześniu 2026 r

S19 to ważna część szlaku Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 jest częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, czyli europejskiej trasy relacji "północ-południe", łączącej Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Droga przebiegać ma przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE, z Europy Środkowej do Azji. W naszym kraju będzie ona liczyła ok. 700 km, a w jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19. Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. W województwie podkarpackim S19 będzie miała docelowo 169 km.