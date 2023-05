Pojazdy Google znów jeżdżą po Polsce. Zobacz, gdzie można je spotkać

Spis treści: 01 Samochód Street View odwiedzi blisko 100 miast

W ciągu najbliższych miesięcy Google będzie aktualizował mapy polskich miast. Charakterystycznie oklejone samochody z wielkimi stelażami na dachu przez następne 6 miesięcy będą kręcić się po wszystkich 16 województwach. W jakich miastach będziemy mogli je spotkać?

Kierowców Google czeka sporo jeżdżenia! Do końca listopada auta wyposażone w drogie kamery odwiedzą blisko 100 polskich miast. Lista tych, które auta objadą w najbliższym czasie, jest dostępna pod tym linkiem. Niestety, Google nie informuje, w jakie dni auta wyjadą na ulice i ile pokonają kilometrów. Wszystko ze względu na czynniki niezależne tj. zła pogoda czy remonty dróg, które czasami wymuszają na wprowadzenie zmian w harmonogramie.

Zdjęcie Mapy Google doczekają się niebawem sporej aktualizacji / 123RF/PICSEL

“Planując nasze przejazdy, bierzemy pod uwagę wiele czynników, w tym pogodę i gęstość zaludnienia poszczególnych obszarów. Na tej podstawie możemy ustalić, kiedy i gdzie możemy zrobić zdjęcia najlepszej jakości” czytamy na stronie Google

Kiedy Google zajmuje się odświeżaniem zdjęć na drogach, gigant z Cupertino wypuszcza na ulice ludzi z wielkimi, białymi plecakami. Co ciekawe, od 8 maja do 30 czerwca spotkamy takie osoby także w Warszawie. Co robią w stolicy i po co im ten sprzęt? Ich zadaniem jest rejestrowanie miejsc, gdzie samochody nie mają wstępu. Mowa tu m.in. o parkach i placach. Firma wyjaśnia, że przechodnie nie mają powodów do obaw - twarze i numery rejestracyjne aut będą zamazane. Mapę lokalizacji gotowych do obejrzenia można znaleźć na tej stronie.